Экономика
Российская газетаВ помощь бизнесу в регионах выделены дополнительные средства
На предоставление субсидий малому и среднему бизнесу в регионах из федерального бюджета выделено 2 млрд. рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале для размещения правовой информации в понедельник, 4 мая.
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Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
Здоровье
В Нижегородской области выявили еще 157 случаев коронавируса
За минувшие сутки прирост заболевших COVID-19 в Нижегородской области составил 157 человек.
Kursk.com 05:05
Общество
В России появился сервис о мерах поддержки людей в период коронавируса
На сайте правительства России появился информационный сервис, где рядовые граждане и представители бизнеса могут узнать о полагающихся им мерах поддержки в период распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Здоровье
В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом
В Калининграде умерли ещё два пациента с коронавирусом. В медучреждениях скончались двое мужчин с подтверждённым диагнозом.
Калининград.Ru 04:24
Происшествия
В Петербурге локализован пожар на Заводе турбинных лопаток
В 11:57 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. В 12:25 усилиями сотрудников МЧС пожар был локализован, ранг пожара понижен до №1.
REGNUM 06:03
Кино
В Белоруссии снимут сериал за $1,4 млн о достижениях страны
70% стоимости сериала будет выделено из государственного бюджета.
RuNews24.ru 01:54
Футбол
«Алтын асыр» упрочил лидерство в молодёжном первенстве Туркменистана
Turkmenportal вчера в 13:33
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе
Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.
Газета.Ru 02:20
Кино
Принцесса Диана четыре раза пыталась покончить с собой
Принцесса Диана считала свадьбу с Чарльзом худшим днем в жизни.
StarHit.ru вчера в 23:00
Здоровье
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
На сегодняшний день распространение коронавируса идет уже внутри страны и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
РИА Новости 04:46
Политика
Назарбаева лишилась должности спикера сената Казахстана
Экономика сегодня 02 мая в 05:39
Происшествия
Опубликовано видео момента смертельного ДТП в Калининграде
Представитель УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая сообщила, что ДТП произошло по вине 50-летнего водителя легковушки, который не уступил дорогу мотоциклу.
Вести.Ru 05:36
Общество
В Москве студенты-медики получат до 175 тыс. руб. за борьбу с COVID-19
В Москве студенты медвузов, которые проходят практику или задействованы в работе коронавирусных стационаров, получат ежемесячные выплаты до 175 тыс. руб. Соответствующий приказ руководителя столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна размещен на сайте ведомства.
РБК 05:56
Футбол
Евсеев выступил против возвращения РПЛ на систему «весна-осень»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном возвращении РПЛ к системе «весна-осень».
Metaratings 03:17
Футбол
Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
Sport.ru вчера в 10:29
Футбол
Льорис об обнулении сезона АПЛ: «Жестоко по отношению к „Ливерпулю“. Он почти чемпион»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис высказался по поводу возможной отмены текущего сезона АПЛ, прерванного из-за пандемии коронавируса.
Sports.ru 03:25
Общество
Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона
Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ.
РИА Новости 06:08
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что полностью остановить циркуляцию нового типа коронавируса невозможно.
Известия 05:21
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничения
Причинами роста числа зараженных коронавирусом в России за последние дни могут быть увеличение количества проводимых тестов и нарушения карантинного режима, заявил главный кардиолог Минздрава, гендиректор НМИЦ кардиологии Сергей Бойцов.
РИА Новости вчера в 06:39
Общество
60 новых заболевших коронавирусом выявили в Самарской области
Как стало известно, на 3 мая в одной только Самаре зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 01:00
Футбол
Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в «Барселону»
По данным источника, 28-летний бразилец в случае продления контракта с «ПСЖ» должен был получить подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
Metaratings 05:00
Общество
В Башкирии в силу вступил масочный режим
Сегодня, 4 мая, в Башкирии вступил в силу так называемый масочный режим.
КП - Уфа 04:20
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Общество
В Тверской области от коронавируса выздоровели 109 человек
За последние сутки в регионе подтвердили еще 46 случаев заражения (всего их 610). В общей сложности 109 человек выздоровели.
Toptver.ru 02 мая в 04:53
Общество
Число умерших от коронавируса в России увеличилось до 1356 человек
За последние сутки в России от коронавируса умерли 76 человек, число смертей от COVID-19 за все время в стране достигло 1356 человек, сообщает оперштаб.
BFM.ru 04:05
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
Шоу-бизнес
В Сеть утекли снимки давно не появлявшегося на публике Андрея Губина
Звезда 1990-х – "мальчик-бродяга" Андрей Губин в последние годы редко появляется на публике, но на днях его снимки попали в Сеть.
Вести.Ru 05:30
Политика
МИД России предложил Чехии механизмы диалога для защиты памятников
Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для защиты памятников, сообщает российский МИД.
RT на русском 06:08