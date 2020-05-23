Общество
REGNUMПравительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми
Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.
Читать в источнике
Оценить109
с чего всё началось
Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.Газета.Ru06:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия
Стала известна личность захватчика отделения банка в Москве
Московское отделение «Альфа-банка» на Земляном валу захватил гражданин России, он приехал в столицу из другого региона.
РБК 10:44
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Здоровье
В Екатеринбурге заняты 80% коек для пациентов с коронавирусом
Как говорит глава региона, при легком течении заболевания зараженных коронавирусом госпитализируют в инфекционные отделения больниц по месту проживания, в тяжелых случаях и при случаях средней тяжести - в перепрофилированные для лечения коронавируса больницы.
Znak.com 10:15
Энергетика
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу.
Lenta.ru вчера в 13:00
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Экономика
Китай не установил цели по ВВП на 2020 год
Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства.
Коммерсантъ 21 мая в 23:08
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Игры
Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store
Игромания.ру 21 мая в 11:04
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств.
РИА Новости 09:35
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости вчера в 05:39
Происшествия
У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв
Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв.
REGNUM 07:52
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии
В ДНР подавили огневые точки украинских силовиков, сообщили в народной милиции самопровозглашенной республики.
Газета.Ru вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов
Музыкант Сергей Шнуров написал в инстаграме ироничное стихотворение после жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелое положение артистов из-за пандемии.
РИА Новости 08:29
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Осенью 2020 года Россию может ожидать вторая волна распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 13:08
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС 04:27
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия 10:47
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Футбол
СМИ: Хёведес не прилетел в Москву из-за боязни COVID-19 и хочет уйти из «Локомотива»
Немецкий футболист Бенедикт Хёведес не вернулся в Москву в назначенный день для того, чтобы приступить к тренировкам с «Локомотивом».
RT на русском 10:57
Наука
Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых
Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
Шоу-бизнес
Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери
Сегодня 22 мая в семье вратаря московского Динамо Антона Шунина и модели Екатерины Григорьевой родилась дочь.
Советский спорт вчера в 16:07
Общество
Галицкий отказался участвовать в выборах и поддержал Кондратьева
Бизнесмен Сергей Галицкий не собирается участвовать в выборах губернатора Краснодарского края.
СочиСтрим 07:35
Космос
NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике
HotGeo вчера в 01:38
Хоккей
Ласьков намерен «дать втык» за слухи о переходе Карпова и Каблукова
Директор «Магнитки» Сергей Ласьков опроверг слухи о том, что форварды СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в стан команды, став частью большой сделки между двумя командами КХЛ.
ProstoProSport 04:11
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18