с чего всё началось

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер по поддержке граждан и экономики.

Здоровье В Екатеринбурге заняты 80% коек для пациентов с коронавирусом Как говорит глава региона, при легком течении заболевания зараженных коронавирусом госпитализируют в инфекционные отделения больниц по месту проживания, в тяжелых случаях и при случаях средней тяжести - в перепрофилированные для лечения коронавируса больницы.

Энергетика Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар Все контракты подготовят до конца года. Эти данные аль-Кааби привел в ходе вебинара американо-катарского Совета по бизнесу. 44

Армия и оружие Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2 Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники. 662

Экономика Китай не установил цели по ВВП на 2020 год Китай впервые отказался устанавливать цели по росту ВВП на 2020 год, об этом на съезде рассказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, представляя доклад о работе правительства. 38

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что перспектива снижения пенсионного возраста в России слабореализуема, так как его повышение позволяет государству экономить довольно много средств. 18

Происшествия В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.

Политика Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США. 6

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 99

Происшествия У офиса Медведчука в Киеве произошёл взрыв Киев, 23 мая 2020, 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв. 54

Авто Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства. 110

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 510

Экономика Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. 58

Футбол У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский. 4

Общество «Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. 92

Шоу-бизнес Вратарь «Динамо» Шунин сообщил о рождении дочери Сегодня 22 мая в семье вратаря московского Динамо Антона Шунина и модели Екатерины Григорьевой родилась дочь.

Хоккей Ласьков намерен «дать втык» за слухи о переходе Карпова и Каблукова Директор «Магнитки» Сергей Ласьков опроверг слухи о том, что форварды СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в стан команды, став частью большой сделки между двумя командами КХЛ.