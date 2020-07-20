Экономика
REGNUMПравительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку АПК
Москва, 20 июля 2020, 12:44 — REGNUM Правительство РФ направит на льготы по кредитам аграрным предприятиям 10 млрд рублей в течение двух лет. Об этом 20 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, объём поддержки составит 10 млрд рублей.
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Режиссер «Лиги справедливости» рассказал о запредельном хронометраже фильма
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