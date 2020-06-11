Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми. Об этом глава кабмина заявил в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19. Власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку гражданам страны и бизнесу.

Кабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми

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