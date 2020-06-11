Экономика
РЕН ТВКабмин направит свыше 12 млрд регионам на выплаты семьям с детьми
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин направит более 12 млрд на субсидии регионам для выплат семьям с детьми. Об этом глава кабмина заявил в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19. Власти продолжают оказывать всестороннюю поддержку гражданам страны и бизнесу.
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Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец 11:05
Общество
Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
Lenta.ru вчера в 10:14
Здоровье
Новосибирский губернатор назвал условия для победы над коронавирусом
Иммунизация населения поможет победить коронавирус, считает губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Atas.info 21:27
Политика
Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
РИА Новости 20:50
Здоровье
Губернатор продлил режим самоизоляции в Томской области до 23 июня
"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, в своем телеобращении к жителям Томской области сегодня, 11 июня, сообщил о решении штаба продлить режим повышенной готовности в регионе до 23 июня", – говорится в сообщении.
РИА Томск 04:19
Авто
Определены лучшие дома на колесах в России
Автоэксперты составили список наиболее привлекательных кемперов для путешествий по России.
32CARS.ru 06:33
Общество
Из-за коронавируса губернатор Кузбасса выпустил новое распоряжение
Режим повышенной готовности продлён до 21 июня. Такое распоряжение подписал Сергей Цивилёв в четверг.
ВашГород.ру 07:18
Гаджеты
Intel рассказала о своих 10-нм гибридных процессорах Lakefield
В июне компания Intel намерена начать продажу своих новых гибридных процессоров с одним большим и четырьмя маленькими ядрами, графикой, системной обвязкой и модулем Wi-Fi 6. Новые гибридные чипы от Intel будут содержать разные ядра – одно Sunny Cove и четыре Tremont, при этом первое будет относительно мощным в плане производительности, а другие – энергоэффективными.
Faktom 08:05
Общество
В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать
В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Москва 24 06:18
Политика
Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американских политиков о том, что США планируют ввести новые жесткие санкции против России.
Капитал страны 06:24
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Нефть эталонной марки с поставкой в августе подешевела до 39,94 доллара за баррель. Это на 4,3% ниже уровня предыдущего закрытия.
Компания 08:39
Киберспорт
Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village
Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil.
REGNUM 17:50
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
Шоу-бизнес
Джиган, Тимати и Даня Милохин выпустили новый клип
Клип начинается с того, что Тимати переносит коробки, на которых поставлены дизлайки. К нему подъезжает машина с Милохиным.
Bimru.ru 12:16
Авто
Skoda представила новый универсал Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня вчера в 03:13
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Биатлон
Опубликованы составы сборных России по биатлону на следующий сезон
Ранее сообщалось, что Министерство спорта России опубликовало на официальном сайте списки кандидатов в сборные страны по биатлону на сезон-2020/2021.
Газета.Ru 09:49
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука 05:32
Здоровье
Украина может ужесточить карантин из-за вспышки коронавируса
За последние сутки ведомством был зафиксирован антирекорд по количество новых инфицированных.
MedikForum.ru 18:38
Политика
США предрекли участь Советского Союза
Обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре предрек США участь Советского Союза из-за политики американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 22:00
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 502 тыс. (8779 за сутки).
РБК 17:02
Общество
ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России
"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости 21:42
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Экономика
Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара
Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия 05:29