Экономика
REGNUMПравительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.рувчера в 07:35
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