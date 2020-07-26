с чего всё началось

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Экономика СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77% Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 г. составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.

Футбол Полузащитник «Рубина» Тарасов восхитился Казанью Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился мнением о Казани.

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 82

Политика Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся. 1,2K

Политика Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью. 180

Наука Генетически нервные клетки запрограммированы на долгую жизнь Результаты уникального исследования демонстрируют, что нейроны трансформируют то, как они регулируют гибель клеток во время развития.

Политика Байден опережает Трампа в трех ключевых штатах Кандидат Демократической партии США на предстоящих президентских выборах Джо Байден опережает своего соперника от республиканцев и действующего главу государства Дональда Трампа в трех ключевых штатах, свидетельствуют данные опроса CNN.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией. 552

Экономика Биткоин поднялся выше $10 тысяч впервые с начала июня После нескольких недель торговли в узких диапазонах биткоин впервые с начала июня преодолел отметку в $10 тысяч, передает Reuters.

Футбол «Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

Гаджеты Xiaomi снизила цену на наушники Mi True Wireless Earphones 2 Xiaomi, которая выпустила достойного конкурента для дорогих беспроводных моделей наушников от Apple, Google и Samsung – Mi True Wireless Earphones 2, теперь снижает цену на эти наушники.

Политика В Петербурге завершился Главный военно-морской парад В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости. 129

Общество До 6 тыс. руб. Новое пособие придет на карты россиян до 31 августа Получается, что семья с одним ребенком, в которой оба родителя лишились работы, в августе в совокупности получит детское пособие размером в 6 тыс. руб.