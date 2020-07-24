Экономика
REGNUMПравительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру07:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Футбол
«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России
Вести.Ru 12:00
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru вчера в 11:13
Происшествия
После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Московский Комсомолец вчера в 09:19
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru вчера в 16:15
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
РИА Новости 10:49
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Политика
«Фултонская речь 2.0». Грозит ли миру новая холодная война
Отношения двух стран накалились до исторического предела. За что Вашингтон ополчился на Пекин и есть ли выход, разбиралось РИА Новости.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка
"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Религия
В Святой Софии проводится первый с 1934 года намаз
В Турции в Святой Софии проводится первый с 1934 года пятничный намаз (мусульманская молитва).
Коммерсантъ вчера в 07:56
Футбол
Ибрагимович высказался о возможном завершении карьеры
Metaratings 08:00
Армия и оружие
Польский политолог назвал три самых важных угрозы для России
Известный польский политолог Павел Семмлер дал интервью порталу Onet, в котором рассказал о трех самых важных внешнеполитических угрозах для России.
Московский Комсомолец 11:32
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Космос
Ученые NASA предупредили о трех мчащихся к Земле астероидах
К Земле приближаются сразу три потенциально опасных астероида.
TV BRICS 23 июля в 03:19
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов пропустит плей-офф НХЛ из-за травмы
Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Илья Самсонов пропустит плей-офф из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.
Газета.Ru 11:20
Общество
Американские ученые рассказали, сколько должен длиться идеальный секс
Оптимальный секс длится 7-13 минут. Более 10 минут секса – это долгий половой акт.
Evo-rus.com 11:47
Общество
Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО.
Коммерсантъ 08:55
Авто
Volkswagen отзывает автомобили Passat 20-летней давности из России
Автопроизводитель Volkswagen отзывает 8 автомобилей Volkswagen Passat в кузове B5 из России.
Live24 08:34
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru вчера в 07:36
Экономика
Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень
21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября.
Интерфакс 23 июля в 09:48
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36