с чего всё началось

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 48

Энергетика В России предложили способы остановить рост цен на бензин Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива. 227

Политика Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь". 78

Происшествия Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка "Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении. 38

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 242

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 18

Армия и оружие Польский политолог назвал три самых важных угрозы для России Известный польский политолог Павел Семмлер дал интервью порталу Onet, в котором рассказал о трех самых важных внешнеполитических угрозах для России.

Общество Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО Группа по изучению неопознанных авиационных явлений (Unidentified Aerial Phenomenon Task Force) должна будет «стандартизировать сбор и отчетность» о наблюдениях за НЛО. 7

Экономика Поправки о переходе на прогрессивную шкалу НДФЛ отложили на осень 21 июля был принят закон о признании утратившими силу статей, которые устанавливали, что поправки в налоговое законодательство, приводящие к изменению доходов бюджета и вступающих в силу в очередном финансовом году, должны приниматься до внесения в ГД проекта бюджета, то есть до 1 октября. 6