с чего всё началось

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Футбол Де Брейне повторил рекорд Анри в АПЛ Благодаря голевой передаче бельгиец повторил достижение экс-форварда «Арсенала» Тьерри Анри за один сезон в АПЛ.

Политика Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков рассказал в своем микроблоге в Твиттере, чего на самом деле больше всего опасается президент Украины Владимир Зеленский.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова увезла сына Тимати из России Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати. 9

Общество СК назвал регионы-лидеры по числу налоговых преступлений Леоненко отметила, что примерно эти же регионы лидируют по числу уголовных дел, которые были направлены в суд, а также по сумме причиненного ущерба, пишет «РИА Новости» 27 июля.

Происшествия Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу. 86

Технологии Начат прием заявок во вторую акселерационную программу ОАО «РЖД» Сегодня ОАО «Российские железные дороги» начало прием заявок от стартап-проектов для участия во второй акселерационной кампании.

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 3,4K

Общество Россиян предупредили об опасном солнце Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС предупредил россиян об опасном ультрафиолетовом излучении в ближайшие три дня. 8

Происшествия В Якутии осужден сторонник шамана Габышева за попытку его освобождения Приговор к полутора годам общественных работ с отчисление 5% из зарплаты пользу государства объявил городской суд Якутии жителю Тюмени Михаилу Олинбергу за попытку с муляжом пистолета освободить шамана Александра Габышева из психоневрологического диспансера, 26 июля сообщает пресс-служба суда.

Общество Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота. 22

Космос Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота Побывавший в космосе робот "Федор" будет использован для тестирования технологий, которые затем будут использованы в новом российском космическом роботе, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

Общество Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года За первые шесть месяцев текущего года около 300 тысяч иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. 10