Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

с чего всё началось

Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей.

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Происшествия В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию. 2,7K

Наука На островах Тонга найдены останки полуметрового голубя Голубь гигант жил на Земле около 2850–2700 лет назад, но после они вымерли и сейчас ученые при раскопках обнаружили останки птицы. 7

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 864

Единоборства Поражение Александра Емельяненко назвали «признаком деградации» 24 июля в рамках турнира АСА 107 в Сочи 38-летний Емельяненко проишрал 34-летнему Магомеду Исмаилову.

Политика США намерены создать с Россией линию связи по вопросам космоса Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что американская сторона предлагает России создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе. 6

Финансы ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Политика МИД России ответил Помпео на слова об альянсе против Китая США хотят вбить клин между Москвой и Пекином - так МИД РФ трактовал предложение главы Госдепа Майка Помпео создать "новый альянс демократических стран" для противостояния коммунистическому Китаю. 184

Политика Лукашенко допустил применение армии для наведения порядка в стране Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать армию для наведения общественного порядка в стране, однако «всякое может быть». 43

Театры В Пензенском драмтеатре планируют открыть сезон в сентябре О планах на предстоящий 228-й сезон проинформировали худрук театра, заслуженный артист России Сергей Казаков и директор театра Александр Фомин.

Общество Росавиация определила правила для россиян при возвращении из-за рубежа Россияне перед вылетом на родину из-за рубежа должны будут при регистрации на рейс заполнять форму на портале госуслуг, говорится в сообщении Росавиации.

Политика Трамп отменил республиканский съезд во Флориде из-за коронавируса Президент США Дональд Трамп объявил об отмене из-за коронавируса проведения съезда республиканской партии, намеченного в городе Джексонвил, штат Флорида.

Политика Путин поздравил следователей с профессиональным праздником Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. 1

Футбол «Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком» Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".

Футбол Гол Неймара принес «ПСЖ» победу в финале Кубка Франции Игра, прошедшая на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась победой парижан со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 14-й минуте Неймар.

Армия и оружие Армия ДНР нейтрализовала 11 «ВСУшников», некоторых из них навсегда: сводка с Донбасса «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшую неделю по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

Игры TinyBuild анонсировала Hello Neighbor 2 и выпустила демоверсию игры В Steam открылась страница с описанием игры. В магазине можно скачать демоверсию хоррора.