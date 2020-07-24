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REGNUMПравительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельНТВ 06:52
с чего всё началось
Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.ТАСС06:55
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