Коронавирус

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читать в источнике
Комментировать14
Михаил Мишустин
Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельНТВ 06:52

Подробнее о событии

Регионы получат еще около 20 млрд рублей на выплаты по безработице

Аргументы и Факты08:25

Мишустин: Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

РЕН ТВ06:34

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

REGNUM06:58

Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

ТАСС06:55

Регионам направят около 20 млрд рублей на выплаты безработным

НТВ06:52

Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Известия07:05

Правительство выделит ещё 18,5 млрд рублей на детские пособия

Rambler News Service06:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:35, Ашберн
Общество

В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

Коммерсантъ 03:22
686
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Дальнейшее снижение возможно^^^ Банк России сообщил, что оставляет за собой право "оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях" с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
Газета.Ru 09:24
618
Общество

Тарасов опроверг информацию о дебоше в самолете

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов опроверг информацию о дебоше на борту самолета, летевшего из столицы Татарстана в Москву.
Газета.Ru 07:23
61
Общество

Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию

С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 10:14
22
Происшествия

После драки армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Московский Комсомолец 09:19
1,7K
Единоборства

Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
526
Политика

Не допущенный к выборам в Белоруссии Цепкало уехал в Россию

Оппозиционер Валерий Цепкало, собиравшийся участвовать в президентских выборах в Белоруссии, покинул стран.
BFM.ru 07:51
57
Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
46
Политика

Замглавы МИД Украины заявила о создании стратегии деоккупации Крыма

Заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев создал стратегию деоккупации Крыма.
Телеканал 360° 10:15
8
Единоборства

Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Происшествия

На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса

Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:54
378
Путешествия

Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Премьер Михаил Мишустин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры, а также возможность переноса туров.
Ведомости 09:11
7
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
191
Политика

В Кремле назвали формулировки Минских договоренностей исчерпывающими

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расшифровки каждого пункта Минских соглашений.
Российская газета 05:52
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41
378
Политика

Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского

Известия вчера в 22:56
54
Технологии

«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто

Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
12
Происшествия

Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД

РИА Новости 06:36
15
Здоровье

Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе

Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
33
Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Путин решил заморозить пенсии в реальном выражении на следующие десять лет. Соответствующий указ уже есть на сайте Кремля.
ToDay News Ufa 08:38
702
Общество

Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами

Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12
6
Общество

Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение

Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
Коммерсантъ 09:57
2
Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
37
Футбол

«Барселона» намерена продать 12 игроков в летнее трансферное окно

"Барселона" в летнее трансферное окно намерена совершить кадровую революцию и продать 12 игроков, в которых не заинтересован главный тренер Кике Сетьен.
Sport.ru 07:30
Происшествия

Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова

Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера.
Lenta.ru вчера в 11:03
54
Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
114
Киберспорт

Вышел трейлер игры «State of Decay 3» о зомби-апокалипсисе

Ридус вчера в 20:23
Футбол

Новый сезон чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября

Сезон-2020/21 чемпионата Англии по футболу начнется 12 сентября 2020 года, сообщается на официальном сайте премьер-лиги.
РИА Новости 09:54
Здоровье

Минздрав: летальность от коронавируса в России составила 1,62%

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сегодня на совещании министров здравоохранения государств сообщил, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62%.
Newsler.ru 05:18
53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное