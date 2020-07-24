Коронавирус

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Читать в источнике
Комментировать16
Михаил Мишустин
Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельНТВ 06:52
с чего всё началось

Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
ТАСС06:55

Подробнее о событии

Регионы получат еще около 20 млрд рублей на выплаты по безработице

Аргументы и Факты08:25

Регионам направят около 20 млрд рублей на выплаты безработным

НТВ06:52

Правительство выделит ещё 18,5 млрд рублей на детские пособия

Rambler News Service06:59

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

REGNUM06:58

Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

ТАСС06:55

Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Известия07:05

Мишустин: Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

РЕН ТВ06:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:22, Ашберн
Здоровье

Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области

Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
КП - Волгоград 07:01
45
Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
576
Общество

Дегтярев обвинил иностранцев в организации митингов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае митинги организуют иностранцы, поэтому не исключены провокации.
Дни24 03:32
1,8K
Происшествия

На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении

В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости 12:53
31
Общество

Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами

Авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении авиасообщения с 30 странами, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
НТВ 07:08
5
Общество

С 25 июля разрешена работа ресторанов и кафе в Калининграде

«Остаются закрытыми рестораны, бары, кафе и фудкорты, расположенные в торговых центрах и комплексах, однако не ограничивается работа их летних террас», - добавили в правительстве.
Каскад 12:00
1
Религия

Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии

Известия 08:41
536
Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.
RT на русском 15:14
2
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
205
Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
206
Политика

ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
867
Происшествия

В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика

В Республике Крым сотрудники полиции приступили к розыску трехлетнего мальчика, пропавшего в пятницу вечером в селе Строгановка.
Российская газета 14:46
Происшествия

Экс-чиновник Генпрокуратуры признал вину в насилии над полицейским

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в насилии над полицейским.
Известия 08:22
17
Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
141
Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
533
Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
534
Космос

У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

Эхо Москвы 12:03
177
Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости 14:30
32
Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Коммерсантъ 12:47
2
Общество

Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса

Молодые семьи, которые участвуют в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса.
Известия 11:01
4
Футбол

Источник: Глушаков покинет «Ахмат»

Газета.Ru 08:16
Происшествия

Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД

РИА Новости 06:36
32
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
2,3K
Армия и оружие

Пентагон показал новые кадры российских Су-24 в Ливии

Утро.ru 14:12
1
Политика

Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово

Моя Москва.онлайн 13:25
28
Происшествия

В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий

В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
59
Энергетика

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

"Оператор ГТС Украины" снизил прогноз транзита газа из РФ в 2020 году до 52-55 миллиардов кубометров с 55-57 миллиардов при забронированных 65 миллиардах кубометров, заявил в четверг глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 04:16
3
Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
18
Экономика

Сельхозпроизводство на Украине снизилось на 19 процентов

Инфорос 06:20
Здоровье

В теле скончавшихся от коронавируса обнаружили изменения

Ученые обнаружили изменения, которые нашли в телах скончавшихся от коронавируса пациентов.
Рамблер вчера в 07:17
118
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное