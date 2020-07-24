Коронавирус
REGNUMПравительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Финансы
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Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Технологии
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Дегтярев решил покинуть Хабаровск на время митингов
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Lenta.ru 06:46
Происшествия
В Киевской области бизнесмена расстреляли в его автомобиле
Неизвестный расстрелял бизнесмена в его автомобиле в Киевской области, правоохранители ищут вооруженного злоумышленника, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
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Российская газета 22 июля в 12:09
Экономика
Кабмин выделит еще 100 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов
"Правительство выделит второй транш в 100 млрд рублей для помощи субъектам РФ для обеспечения сбалансированности их бюджетов, чтобы компенсировать снижение доходов из-за распространения коронавируса", — сказал Мишустин.
ТАСС 06:57
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Политика
Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии
Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Футбол
«Краснодар» объявил об уходе из команды Мануэла Фернандеша
«Краснодар» сообщил об уходе двух игроков.
Vprognoze.ru вчера в 05:08
Футбол
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил структуру календаря на следующий сезон, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 06:48
Авто
Haval представил в Китае новый кроссовер DaGou
Внешность новинки оформлена в стиле ретро, он не похож на современные модели линейки Haval. В основу кроссовера легла новая платформа.
Evo-rus.com 06:03
Общество
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
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Монументу Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли голову
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Шоу-бизнес
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CT news вчера в 14:15
Энергетика
«Роснефть» открыла новое месторождение с запасами более 20 млн т нефти
Интерфакс вчера в 08:11
Финансы
Биржевой курс евро превысил 83 рубля впервые с апреля
Курс евро в первые 30 минут торгов Московской биржи превысил 83 рубля впервые с 4 мая.
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов поселил экс-супругу в дом за 70 млн рублей
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Политика
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Цепкало с детьми покинул страну
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало, которого ЦИК не допустил до выборов, с детьми покинул территорию республики чтобы избежать возможного ареста, сообщила порталу TUT.BY его супруга Вероника.
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Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Футбол
Крицюк поблагодарил болельщиков «Краснодара» за поддержку
Бывший голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк попросил болельщиков «быков» продолжать поддерживать команду, а также поблагодарил за теплые слова в свой адрес.
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