Коронавирус
REGNUMПравительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%
Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых.
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Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе.
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Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости вчера в 07:59
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Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
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Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в повреждении памятника
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Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
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Клуб регионов 07:30
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В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу
Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба.
REGNUM 07:49
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Политика
Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии
Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 06:00
Наука
Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике
Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
Футбол
«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне
«Химки» приняли решение выступить в следующем сезоне чемпионата России.
Vprognoze.ru 22 июля в 07:19
Экономика
ЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов
Банк России не видит смысла в хеджировании ценовых рисков нефтегазовых доходов — это слишком большие расходы для Фонда национального благосостояния.
РБК 08:51
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СКР заявил о почти двукратном росте числа уклонистов от службы в армии
«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — цитирует агентство пресс-релиз ведомства.
BFM.ru 07:55
Игры
«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер
«ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на ПК и запускать, не находясь в соцсети.
Афиша Daily вчера в 11:33
Здоровье
Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori.
Pravda.Ru 08:28
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Фигурант дела о «Новом величии» Руслан Костыленков в последнем слове рассказывает о задержании и пытках
Znak.com 05:00
Футбол
«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком
Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.
Vprognoze.ru 05:33
Футбол
«Зенит» близок к приобретению чемпиона Англии
Газета.Ru 07:44
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Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
CT news вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
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Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.
Российская газета 06:30
Армия и оружие
Гибрид из 90-х: Индия пыталась создать легкий танк на основе БМП-2
Индийская военная промышленность пыталась создать свой собственный легкий танк на базе БМП-2.
Российская газета 21 июля в 08:26
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Космос
В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая
Адам Миллер из Северо-Западного университета говорит, что уникальность объекта, обнаруженного в созвездии Дракона, состоит в том, что ее предваряла мощнейшая вспышка ультрафиолетового излучения.
НИА-Кузбасс вчера в 23:55
Хоккей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Футбол
РФС разрешил «Урожаю» сменить название на «Кубань»
Исполком Российского футбольного союза принял решение разрешить переименование футбольного клуба «Урожай» в «Кубань».
Metaratings 08:28
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия вчера в 22:41