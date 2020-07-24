Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25% Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых. 468

Происшествия На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса Краснодар, 24 июля 2020, 10:54 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, об этом сообщили 24 июля в региональном оперативном штабе. 370

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 42

Общество В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба. 1

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 587

Политика Песков объяснил присвоение Кадырову звания генерал-майора нацгвардии Присвоение звания генерал-майора национальной гвардии главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову никак не связано с санкциями, введенными в отношении него со стороны США, заявил в пятницу, 24 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 10

Наука Обнаружены артефакты 33-тысячелетней давности в Центральной Мексике Во время раскопок в пещере Сакатекасе в центральной Мексике археологи обнаружили каменные орудия труда и другие доказательства, свидетельствующие о присутствии доисторических людей. 36

Экономика ЦБ назвал риски «мексиканской страховки» для нефтегазовых доходов Банк России не видит смысла в хеджировании ценовых рисков нефтегазовых доходов — это слишком большие расходы для Фонда национального благосостояния.

Игры «ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на компьютер «ВКонтакте» представила каталог игр, которые можно скачать на ПК и запускать, не находясь в соцсети.

Здоровье Медики назвали главные факторы развития рака желудка Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori. 4

Происшествия Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян. 1,3K

Футбол «Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком Российский форвард Павел Погребняк покинул «Урал». Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Политика Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 46

Космос В созвездии Дракона «родилась» уникальная сверхновая Адам Миллер из Северо-Западного университета говорит, что уникальность объекта, обнаруженного в созвездии Дракона, состоит в том, что ее предваряла мощнейшая вспышка ультрафиолетового излучения. 1

Хоккей Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля. 6