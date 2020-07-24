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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
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Вести.Ru

Какие изменения ждут россиян с 1 августа. Обзор Вестей.Ru

Вести.Ru08:28
Известия

Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Известия07:05
НТВ

Регионам направят около 20 млрд рублей на выплаты безработным

НТВ06:52
REGNUM

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

REGNUM06:58
ТАСС

Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

ТАСС06:55
Rambler News Service

Правительство выделит ещё 18,5 млрд рублей на детские пособия

Rambler News Service06:59
РЕН ТВ

Мишустин: Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

РЕН ТВ06:34
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ВРТ обеспечивает равные возможности иметь здоровых детей для каждого

В каком возрасте женщина теряет возможность родить ребенка, делают ли экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) по полису ОМС, и что такое осознанное родительство, - обо всём этом шла речь на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, посвященной Дню вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).
ИА В нашем дворе (Тюмень)01:46
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В Чикаго на фоне протестов убрали памятник Христофору Колумбу

Напомним, ранее в США на фоне протестов против расизма и жестокого обращения полиции начался массовый снос памятников южанам времён Гражданской войны в США и деятелям, которых участники протестных акций считают виновными в расизме, включая Христофора Колумба.
REGNUM07:49
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Специалисты SpaceX впервые поймали обе половины обтекателя Falcon 9

Отмечается, что старт должен был состояться неделей ранее, но специалисты компании за день до запуска отложили его, чтобы провести дополнительные проверки второй ступени Falcon 9. Falcon 9 / © SpaceX SpaceX старается найти как можно больше способов повторного использования элементов ракет, что могло бы значительно снизить стоимость запусков.
Naked Science21 июля в 06:49
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