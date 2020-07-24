Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным
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ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.В источнике
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