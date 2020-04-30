Экономика
REGNUMПравительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 12:28
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Здоровье
Опубликовано видео из реанимации с зараженными коронавирусом
Столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал видео из реанимации Первой Градской больницы, где проходят лечение больные COVID-19.
РИА Новости 12:30
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество
CD Projekt RED рассказала, почему Цири и Геральт не появились полностью обнаженными в The Witcher 3
Авторы The Witcher 3: Wild Hunt объяснили, почему Цири и Геральт ни разу не появились в игре полностью обнаженными.
CyberSport.ru 09:25
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
Подмосковье готовится к поэтапному внедрению «масочного режима»
Красногорск, 30 апреля 2020, 19:27 — REGNUM В Подмосковье готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок в общественных местах.
REGNUM 12:27
Общество
Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
Российская газета вчера в 20:37
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
Армия и оружие
Минобороны лишит армейских генералов каракулевых шапок
Для генералов и высших офицеров российской армии и Военно-морского флота (ВМФ) РФ поменяют форму, вместо каракулевых шапок они станут носить более дешевые.
МонаВиста вчера в 10:17
Политика
Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии
Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
Здоровье
В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса
В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса.
Уральский меридиан 05:41
Шоу-бизнес
Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк
После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
Московский Комсомолец 08:27
Общество
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
Культура
Умер народный артист России Альберт Панков
Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
ТАСС 11:02
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Общество
1800 вахтовиков примет на самоизоляцию Башкирия
17 апреля в Чаяндинском месторождении в Ленском районе объявлен карантин.
Evo-rus.com 09:28
Шоу-бизнес
Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление
56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
Политика
Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»
Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
Комсомольская правда 09:11
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Гаджеты
ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR стала первой материнской платой нового стандарта ATX12VO
3DNews 12:21
Энергетика
В Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco
REGNUM вчера в 08:33
Политика
Трамп: Китай хочет, чтобы я проиграл на президентских выборах
Президент США Дональд Трамп полагает, что китайские власти желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах.
Вестник Кавказа 03:07