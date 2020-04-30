Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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За полгода в России восстановили права более 17 тыс. обманутых дольщиков

ТАСС12:15

На решение проблем дольщиков направят 30 млрд, — Мишустин

РЕН ТВ04:55

На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

Российская газета05:49

Правительство выделило 30 миллиардов рублей для решения проблем дольщиков

ТК Звезда05:46

Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков

Известия05:07

Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков

РБК06:44

Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков

Интерфакс05:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 12:28
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Общество

В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России

Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
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Здоровье

Опубликовано видео из реанимации с зараженными коронавирусом

Столичный оперштаб по ситуации с коронавирусом опубликовал видео из реанимации Первой Градской больницы, где проходят лечение больные COVID-19.
РИА Новости 12:30
Армия и оружие

Минобороны достроило шесть медицинских центров

Вести.Ru 06:41
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Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Политика

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Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
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Общество

CD Projekt RED рассказала, почему Цири и Геральт не появились полностью обнаженными в The Witcher 3

Авторы The Witcher 3: Wild Hunt объяснили, почему Цири и Геральт ни разу не появились в игре полностью обнаженными.
CyberSport.ru 09:25
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Общество

Подмосковье готовится к поэтапному внедрению «масочного режима»

Красногорск, 30 апреля 2020, 19:27 — REGNUM В Подмосковье готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок в общественных местах.
REGNUM 12:27
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Общество

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета вчера в 20:37
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25
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Армия и оружие

Минобороны лишит армейских генералов каракулевых шапок

Для генералов и высших офицеров российской армии и Военно-морского флота (ВМФ) РФ поменяют форму, вместо каракулевых шапок они станут носить более дешевые.
МонаВиста вчера в 10:17
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Политика

Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии

Соединенные Штаты надавили на Саудовскую Аравию для прекращения ценовой войны на рынке нефти с Россией, а президент Дональд Трамп выдвинул саудовским лидерам ультиматум, передает Reuters.
Вести.Ru 08:30
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Здоровье

В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса

В Курганской области выявили четыре новых случая коронавируса.
Уральский меридиан 05:41
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Шоу-бизнес

Жигунов самоизолировался на даче матери с копией Заворотнюк

После расставания с Заворотнюк прошло много лет, Жигунов продал дачу, пережил депрессию, сошёлся с бывшей женой.
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Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru 06:04
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Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
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Происшествия

Убийца попутчицы BlaBlaCar сознался в преступлении 10-летней давности

iReactor 12:04
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
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Общество

1800 вахтовиков примет на самоизоляцию Башкирия

17 апреля в Чаяндинском месторождении в Ленском районе объявлен карантин.
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Шоу-бизнес

Лолита развелась с пятым мужем, он написал на нее заявление

56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
Российская газета 08:24
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Политика

Зеленский нашел для Саакашвили «другой формат работы»

Саакашвили несколько последних дней вел длительные переговоры с президентом, и они наши другой формат, в котором они будут работать.
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Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
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ASRock Z490 Phantom Gaming 4SR стала первой материнской платой нового стандарта ATX12VO

3DNews 12:21
Энергетика

В Белоруссии заявили о покупке первой партии нефти у Saudi Aramco

REGNUM вчера в 08:33
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Политика

Трамп: Китай хочет, чтобы я проиграл на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп полагает, что китайские власти желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах.
Вестник Кавказа 03:07
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