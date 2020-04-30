Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

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