Экономика
REGNUMПравительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Общество
У Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке
У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
Общество
Песков заявил, что пока рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За последние сутки в России выявлено подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 у 6 411 человек в 83 регионах.
Piter.tv 28 апреля в 03:45
Кино
Мультсериал про Лунтика покажут жителям США и Канады
NewInform 05:28
Хоккей
«Сибирь» покинули пять хоккеистов
Новосибирская «Сибирь» объявила о расставании сразу с пятью хоккеистами команды.
Матч ТВ 06:06
Происшествия
Ликвидированные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Ликвидированные в Екатеринбурге трое боевиков оказались сторонниками запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство».
Национальная служба новостей 02:29
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Росгидромет спрогнозировал, что лето будет теплее нормы
Температура летом будет выше средних значений, а в некоторых регионах ожидается аномальная жара, пишет пресс-служба Росгидромета.
Газета.Ru 04:49
Футбол
Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших тренеров мира
Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг сотни лучших тренеров в истории футбола.
Pravda.Ru 05:19
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Космос
Крупный астероид сегодня сблизится с Землей
Мимо Земли сегодня пролетит крупный астероид №52768 (1998 OR2).
Петрозаводск говорит вчера в 00:46
Наука
Спинозавры оказались хорошими пловцами
Палеонтологи обнаружили новую окаменелость, которая свидетельствует о том, что динозавры вида Spinosaurus aegyptiacus были хорошо приспособлены к жизни в воде, в отличие от представителей отряда ящеротазовых динозавров.
Индикатор 05:21
Политика
Глава Якутии перетасовал кадры в правительстве республики
Заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков назначен и.о. первого вице-премьера республики.
SakhaNews 02:56
Общество
Пассажиров метро Москвы могут обязать носить маски
Пассажиров Московского метрополитена обяжут носить маски, если того потребуют в Роспотребнадзоре.
Известия 05:29
Политика
В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции
Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.
Российская газета 06:30
Общество
ВС РФ рекомендовал судам реже сажать людей в СИЗО
Преступлениями небольшой тяжести являются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальным наказанием является лишение свободы сроком не более трех лет.
REGNUM 05:50
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Общество
В Саратове закупают маски по 425 бюджетных рублей за штуку
В Саратове за счет бюджета будет произведена закупка одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей за штуку.
9111.ru вчера в 09:46
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Происшествия
Ректора КНИТУ-КХТИ отправили под домашний арест
На полтора месяца отправили под домашний арест ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко.
Республика Татарстан 05:36
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины «нашла» схрон вооружения, оказавшийся складом ВСУ
В «преступных» арсеналах в помещениях бывших городского клуба и детского лагеря были найдены: боевая машина пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», два 120-мм миномета, один 82-мм миномет, а также около 100 т боеприпасов и различные виды стрелкового оружия.
Евразия Daily 03:20
Спорт
Футболист «Луча» раскритиковал главу Приморья за слова о спортсменах
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил на слова губернатора Приморья Олега Кожемяко, ранее объяснившего отказ финансировать профессиональный спорт отсутствием в клубах местных воспитанников.
РБК 05:47
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском вчера в 09:25