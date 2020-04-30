Экономика
BFM.ruМишустин пообещал помощь застройщикам и обманутым дольщикам
Правительство выделит 12 млрд рублей на поддержку застройщиков, еще 30 млрд рублей будет направлено на защиту обманутых дольщиков, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Помогут дольщикам и тем, кто застрял за границей: Мишустин объявил о новых мерах поддержки
Екатеринбург Онлайн07:04
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Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
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В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
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Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Здоровье
Коронавирус на Украине: сотни новых случаев
На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 27 апреля в 04:28
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Общество
Наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране
Наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки к КоАП РФ о введении штрафа в 5 тыс. руб. за управление автомобилем без специального разрешения во время режима «повышенной готовности».
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом
В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
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На Кубани за сутки зафиксировали 66 новых случаев коронавируса
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29 апреля в Краснодарском крае зафиксировали 63 новых случая заражения коронавирусом.
Кубань 24 03:38
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Общество
Песков прокомментировал рост числа заражённых коронавирусом в России
Ранее Песков отмечал, что устойчивое снижение прироста новых случаев возможно только в случае дисциплинированного исполнения режима самоизоляции в майские праздники.
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Карантин в помощь: спрос на возобновляемую энергию продолжает расти
Эксперты предупреждают, что общие показатели возобновляемых источников энергии могут упасть в течение года, поскольку карантин не позволяет индустрии устанавливать новые солнечные панели и ветрогенераторы.
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Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ссоры с Кашиным
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Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
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Для составления рейтинга лучших крайних левых нападающих со старта эпохи расширения лиги в 1967 году 13 экспертов НХЛ представляли свою версию топа.
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Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
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3DNews вчера в 09:40
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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