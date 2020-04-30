с чего всё началось

Кабмин выделит 30 миллиардов рублей, чтобы помочь обманутым дольщикам, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера Михаила Мишустина. "Еще 30 миллиардов рублей направим на решение проблем обманутых дольщиков", - сказал Мишустин.

Киберспорт DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2 Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.

Общество В России предложили провести амнистию по легким статьям КоАП В Госдуму в ближайшее время планируют внести проект постановления "Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения", приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает газета "Известия". 3

Общество В Ростовской области ввели обязательный масочный режим Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в Республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях. 524

Экономика Сбербанк снизит ставки по ипотеке Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках. 79

Экономика Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг. 170

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,4K

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 57

Наука Водоросли уличили в краже генов у бактерий Авторы показали, что степень горизонтального переноса генов сильно варьируется у разных видов — от 0,16 до 1,44% всего генома исследованных водорослей было приобретено от бактерий. 1

Шоу-бизнес Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Солистка Little Big похудела на 30 килограммов Певица Софья Таюрская удивила поклонников своими старыми фотографиями до похудения. 5

Шоу-бизнес Филипп Киркоров получает первые подарки на день рождения В прошлом году популярный российский певец роскошно отпраздновал свой день рождения в Дубае на 27 этаже известной высотки Burj Al Arab. 6

Шоу-бизнес Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru. 12

Здоровье Врач рассказал о диетах, повышающих риск заражения коронавирусом "В период пандемии категорически не рекомендованы голодные диеты или диеты, исключающие основные питательные вещества, так как это может негативно сказаться на функционировании иммунной системы и увеличить восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям", - рассказала РИА Новости Бурляева.