с чего всё началось

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Космос НАСА выбрало разработчиков пилотируемых систем для посадки на Луну Компании Blue Origin, Dynetics и SpaceX выбраны американским аэрокосмическим агентством НАСА для разработки пилотируемых систем для посадки на Луну в рамках программы «Артемида», 30 апреля сообщается в пресс-релизе агентства.

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 383

Экономика Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг. 159

Шоу-бизнес Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты). 25

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 49

Общество Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. 1K

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. 6

Общество Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу В последние недели Россия уже практически находилась на плато по коронавирусу, завила 30 апреля глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. 72

Общество Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вызвал актёра Николая Наумова на бой и назвал его возможные условия.

Общество В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.

Общество Уткин ответил на угрозу Соловьева расправиться с ним Спортивный комментатор Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева, который намекнул на физическую расправу над ним и призвал оппонента «озираться по сторонам». 10

Шоу-бизнес Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru. 11

Общество Минпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.

Общество Подмосковье вводит обязательное ношение масок В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома. 3,4K

Политика Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. 614