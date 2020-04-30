Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Общество ОГЭ в нынешнем году могут отменить Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России. 36

Происшествия В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN. 955

Политика Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Мишустину Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину. 15

Политика Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может. 402

Политика Мишустина для лечения от коронавируса поместят в больницу Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сообщил журналистам, что премьер рассказал о своём диагнозе президенту сразу же, как пришли результаты тестов. 1

Политика Верховная рада призвала усилить международное давление на Россию Верховная рада одобрила обращение к иностранным коллегам, чтобы те усилили международное давление на Россию с целью "прекращения ее вооруженной агрессии против Украины". 192

Политика Порошенко обратился к Зеленскому Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

Общество В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг. 2,9K

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД. 460

Здоровье МТС предоставила бесплатную связь врачам инфекционных центров Более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц — абоненты МТС — в SMS начали получать инструкции по подключению льготного тарифа, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора.

Киберспорт Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными 30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 6

Армия и оружие В ДНР заявили, что сбили два украинских разведывательных беспилотника Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, которые корректировали ведение огня по окраинам Донецка.

Политика «Ъ» узнал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина Газета "Коммерсантъ" узнала о том, как себя чувствует премьер-министра России Михаил Мишустин, у которого тесты на коронавирус оказались положительными. 1

Игры Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 40

Общество В Ростовской области введут обязательный масочный режим Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 257