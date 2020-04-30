Экономика
REGNUMПравительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков
Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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Общество
ОГЭ в нынешнем году могут отменить
Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
Происшествия
В Нью-Йорке нашли грузовики с десятками разлагающихся трупов
Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, стоявших на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро, сообщает СNN.
Газета.Ru 04:32
Политика
Путин пожелал выздоровления заболевшему коронавирусом Мишустину
Президент России Владимир Путин пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом российскому премьеру Михаилу Мишустину.
ПолитРоссия 12:55
Политика
Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
Политика
Мишустина для лечения от коронавируса поместят в больницу
Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сообщил журналистам, что премьер рассказал о своём диагнозе президенту сразу же, как пришли результаты тестов.
Life.ru 14:00
Здоровье
В Ростовской области может быть расширен список работающих организаций
Отдельно Евгений Ковалев рассказал о той работе, которая даст возможность расширить список организаций региона, имеющих разрешение осуществлять трудовую деятельность.
Правительство Ростовской области 13:19
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру до похудения
Участница популярной музыкальной группы Little Big продемонстрировала поклонникам, какой была до похудения.
VSE42.RU вчера в 22:10
Политика
Верховная рада призвала усилить международное давление на Россию
Верховная рада одобрила обращение к иностранным коллегам, чтобы те усилили международное давление на Россию с целью "прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
Газета.Ru 11:37
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 12:28
Общество
Более тысячи случаев заражения коронавирусом выявлено среди военных РФ
Более 2 770 случаев заражения коронавирусом выявлено в учебных заведениях Министерства обороны РФ, сообщается в бюллетене ведомства.
ПолитРоссия 13:33
Спорт
WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
РБК 13:18
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 12:16
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
В ВОЗ отметили, что в скором времени в России можно ослабить ограничительные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 12:44
Общество
В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице
Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
Политика
В Турции заявили о приостановке реализации сделки с Россией по С-400
Реализация сделки по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 приостановлена из-за коронавируса.
Известия 12:43
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
РИА Новости 09:02
Музыка
Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате на шоу «Маска»
Песня Примадонны мгновенно разошлась по Сети. Вокруг победителя проекта «Маска» на НТВ Анатолия Цоя назревает конфликт.
Городовой 05:58
Здоровье
МТС предоставила бесплатную связь врачам инфекционных центров
Более пяти тысяч сотрудников инфекционных больниц — абоненты МТС — в SMS начали получать инструкции по подключению льготного тарифа, пояснили «Ленте.ру» в пресс-службе оператора.
Lenta.ru 14:11
Общество
В Германии решили открыть школы и разрешить спортивные состязания
Власти Германии решили открыть школы и разрешить в стране спортивные состязания.
Страна Советов on-line 13:35
Киберспорт
Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными
30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление
Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
НТВ 07:58
Армия и оружие
В ДНР заявили, что сбили два украинских разведывательных беспилотника
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, которые корректировали ведение огня по окраинам Донецка.
ТАСС 06:10
Политика
«Ъ» узнал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина
Газета "Коммерсантъ" узнала о том, как себя чувствует премьер-министра России Михаил Мишустин, у которого тесты на коронавирус оказались положительными.
Газета.Ru 14:05
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Общество
В Ростовской области введут обязательный масочный режим
Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43