Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Общество Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно. 215

Спорт Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд. 22

Хоккей Евгений Хацей покинул «Авангард» ХК «Авангард» благодарит за работу на этом посту в течение последних двух сезонов Евгения Хацея — человека, который отдал «Авангарду» не один год своей профессиональной карьеры, выиграв с нашим клубом золото чемпионата России 2004 года.

Гаджеты Как скачать «суперобои» с MIUI 12? Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.

Политика Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции 28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 319

Происшествия В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.

Общество В Башкирии вводится масочный режим В Башкирии экстренно вводится масочный режим, об этом стало известно Evo-rus.com. 119

Общество В российском регионе прошел черный дождь В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте». 2

Здоровье ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения. 10

Общество Главврач Коммунарки высказался по поводу майских праздников Главврач больницы в столичной Коммунарке Денис Проценко высказался по поводу наступающих майских праздников - доктор признался, что впервые ждет их очень сдержанно, хотя с детства любил. 3

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД. 389

Общество Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. 91

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка. 8

Хоккей «Торпедо» продлило контракты с Аляевым и Белевичем Защитник Артем Аляев и форвард Андрей Белевич подписали новые соглашения с нижегородским "Торпедо", сообщается на сайте хоккейного клуба.

Общество В Ростовской области введут обязательный масочный режим Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев. 106

Здоровье «Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.

Культура Умер народный артист России Альберт Панков Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни. 3

Общество В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. 15

Гаджеты Intel представила «самый быстрый игровой процессор в мире» По словам самой компании, в новой линейке Intel представила «самый быстрый игровой процессор в мире». Речь идёт о модели Core i9-10900K. 2