Экономика

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 30 апреля 2020, 12:05 — REGNUM На решение проблем обманутых дольщиков будет выделено 30 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
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За полгода в России восстановили права более 17 тыс. обманутых дольщиков

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Правительство выделит 30 млрд руб. на решение проблем дольщиков

РБК06:44

На решение проблемы обманутых дольщиков выделят 30 млрд рублей

Российская газета05:49

Правительство выделило 30 миллиардов рублей для решения проблем дольщиков

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Российские власти выделят 12 млрд рублей на поддержку застройщиков

Известия05:07

На решение проблем дольщиков направят 30 млрд, — Мишустин

РЕН ТВ04:55

Правительство дополнительно выделит 30 млрд руб. на решение проблем обманутых дольщиков

Интерфакс05:03
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:29, Ашберн
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Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

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ТАСС 11:25
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Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

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Как скачать «суперобои» с MIUI 12?

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Цифровые пропуска ввели в Тульской области с сегодняшнего дня.
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Общество

В Подмосковье введут обязательное ношение масок при выходе из дома

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Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции

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В Иркутской области нашли чиновников, подозреваемых в поджоге леса

В Иркутской области нашлись чиновники администрации Усть-Кутского района, которых подозревают в поджоге леса, сообщила руководитель аппарата администрации Марина Косыгина.
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Общество

В Башкирии вводится масочный режим

В Башкирии экстренно вводится масочный режим, об этом стало известно Evo-rus.com.
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CD Projekt RED рассказала, почему Цири и Геральт не появились полностью обнаженными в The Witcher 3

Авторы The Witcher 3: Wild Hunt объяснили, почему Цири и Геральт ни разу не появились в игре полностью обнаженными.
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Общество

В российском регионе прошел черный дождь

В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
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Министр и руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку на фоне скандала с закупкой медицинских масок.
РИА Новости 11:19
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Здоровье

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Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
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Общество

Главврач Коммунарки высказался по поводу майских праздников

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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполение плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУМВД.
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит процентные ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба крупнейшего российского банка.
РИА Новости 10:44
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Хоккей

«Торпедо» продлило контракты с Аляевым и Белевичем

Защитник Артем Аляев и форвард Андрей Белевич подписали новые соглашения с нижегородским "Торпедо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
РИА Новости 12:21
Общество

В Ростовской области введут обязательный масочный режим

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области с 1 мая установят обязательный масочный режим, сообщил на пресс-конференции 30 апреля донской губернатор Василий Голубев.
REGNUM 10:30
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Авто

Кроссовер Chery Tiggo 8 получил в РФ новые комплектации

Автоновости дня 06:11
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В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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Здоровье

«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID

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Умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии, народный артист России Альберт Панков умер в Санкт-Петербурге в четверг на 87-м году жизни.
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Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Intel представила «самый быстрый игровой процессор в мире»

По словам самой компании, в новой линейке Intel представила «самый быстрый игровой процессор в мире». Речь идёт о модели Core i9-10900K.
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Соединенные Штаты надеются, что Турция окажет давление на террористические группировки, в том числе на "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра") в сирийской провинции Идлиб.
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Мишустин объявил новые меры поддержки бизнеса и граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
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Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
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