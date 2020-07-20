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REGNUM
REGNUM

Правительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок

Шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок, сообщил 20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».В источнике
Глеб Никитинроссийский политик
Распоряжение о выделении средств уже подписано правительством России. В ближайшее время подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью завершить рекультивацию планируется в 2022 году.
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Известия

Правительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок

Известия04:59
Коммерсантъ

Правительство выделит 3,5 млрд рублей регионам на ликвидацию незаконных свалок

Коммерсантъ05:33
RT на русском

На ликвидацию незаконных свалок в России выделят более 3,5 млрд рублей

RT на русском05:22
Интерфакс - Россия

Кабмин выделит 6,2 млрд руб. на рекультивацию свалок в семи субъектах РФ

Интерфакс - Россия07:52
РИА Новости

Мишустин: борьба с незаконными свалками будет вестись по всей России

РИА Новости04:58
ТАСС

Кабмин выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

ТАСС04:35
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Кабмин выделит более 3,5 млрд рублей на рекультивацию незаконных свалок в шести регионах РФ

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