Общество

RT на русскомRT на русскомНа ликвидацию незаконных свалок в России выделят более 3,5 млрд рублей

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что к началу следующего года в Подмосковье не останется ни одной городской свалки. Как сообщает телеканал «360», по словам главы региона, в течение нескольких месяцев область перейдёт на полную переработку мусора.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось

Кабмин выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении более 3,5 млрд рублей шести регионам на ликвидацию несанкционированных свалок.
ТАСС04:35

Подробнее о событии

Правительство выделит 3,5 млрд рублей регионам на ликвидацию незаконных свалок

Коммерсантъ05:33

На ликвидацию незаконных свалок в России выделят более 3,5 млрд рублей

RT на русском05:22

Кабмин выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок

ТАСС04:35

Правительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок

Известия04:59

Мишустин: борьба с незаконными свалками будет вестись по всей России

РИА Новости04:58

Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на устранение несанкционированных свалок

Газета.Ru05:15

Кабмин выделит более 3,5 млрд рублей на рекультивацию незаконных свалок в шести регионах РФ

Интерфакс04:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Общество

Руководитель «Рейсинг Пойнт»: «Воздуховоды не могут быть нелегальными, у нас есть 886 чертежей»

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр уверен в том, что протесты «Рено» по поводу воздуховодов команды, «скопированных» у «Мерседеса», являются безосновательными.
Sports.ru 06:12
Политика

Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд трамп сделал такое заявление выступая против переименования двух военных баз, которые были названы именами военачальников Конфедерации.
ToDay News Ufa 00:05
981
Политика

В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:54
14
Политика

Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32
48
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
576
Гаджеты

AMD сравнила видеокарты Navi с аналогами от NVIDIA

Чемпионат вчера в 11:06
35
Политика

Песков призвал Зеленского к выполнению Минских соглашений

Россия желает, чтобы глава украинского государства Владимир Зеленский выполнил взятые Киевом на себя обязательства в рамках Минских соглашений.
Экономика сегодня 06:42
7
Происшествия

МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде

REGNUM вчера в 12:54
331
Политика

Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
18
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
167
Общество

Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
273
Происшествия

В Киеве открыли памятник убитому журналисту Шеремету

REGNUM 02:59
5
Политика

Песков: указ о назначении врио главы Хабаровского края ещё не подписан

Москва, 20 июля 2020, 13:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
REGNUM 06:37
4
Наука

Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана

Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
569
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
231
Армия и оружие

Украина «обнаружила» в глубинах Черного моря тайное оружие России

Россия тайно создает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Газета.Ru 05:18
224
Происшествия

Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой

Эхо Москвы 05:31
4
Армия и оружие

В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

Власти Ирана казнили некоего Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и Моссад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Российская газета 02:32
174
Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

Вести.Ru 04:25
61
Кино

Умер режиссер «Приключений Незнайки» Александр Боголюбов

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича», — говорится в сообщении на сайте Союза композиторов России.
BFM.ru 06:36
Единоборства

Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби

Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Политика

Зеленский заявил о готовности Украины ко второй волне коронавируса

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе селекторного совещания заявил, что Украина готова ко второй волне коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:36
Общество

Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса

Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
1,3K
Общество

Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске

Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider.
ANNA-News вчера в 06:07
51
Происшествия

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
471
Футбол

«Урал» объявил об отставке главного тренера Парфенова

Футбольный клуб «Урал» заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.
ProstoProSport 06:13
Культура

Ксения Собчак выпустила фильм о монастыре отца Сергия

ToDay News Ufa 06:27
31
Здоровье

Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал яйца простым и полезным продуктом, помогающим избавиться от лишнего веса.
ФАН 03:05
2
Армия и оружие

Индия собирается укрепить границу с Китаем истребителями Rafale

ГЛАС.RU 04:55
1
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
798
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное