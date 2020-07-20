Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении более 3,5 млрд рублей шести регионам на ликвидацию несанкционированных свалок.

с чего всё началось

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что к началу следующего года в Подмосковье не останется ни одной городской свалки. Как сообщает телеканал «360», по словам главы региона, в течение нескольких месяцев область перейдёт на полную переработку мусора.

На ликвидацию незаконных свалок в России выделят более 3,5 млрд рублей

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