Общество
REGNUMПравительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок
Шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок, сообщил 20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
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Политика
Путин предложил депутату Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтярёву стать врио главы Хабаровского края.
RT на русском 07:58
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия 18 июля в 12:01
Общество
Навальный объявил о ликвидации «Фонда борьбы с коррупцией»
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте оппозиционер Алексей Навальный.
РИА Новости 08:06
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
CT news 07:20
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Авто
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Названы пять кроссоверов, которые являются популярными, но не слишком надежными, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:39
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:03
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 21 июля до 71,96 рубля
Банк России установил на 21 июля 2020 года официальный курс доллара на уровне 71,9628 рубля, что на 24,89 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:15
Футбол
Жиго может покинуть «Спартак» в ближайшее трансферное окно
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 07:22
Шоу-бизнес
В целях лечения тяжелых травм Шарлиз Терон проведут три операции
Из-за многочисленных травм голливудской актрисе Шарлиз Терон потребуется провести три операции.
OAnews 04:59
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям профессора Гасана Гусейнова про теракт на Дубровке, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:58
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее 15 апреля Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Красноярского края Александру Уссу.
РБК 08:06
Общество
В Кремле ответили на вопрос о переезде в Россию экс-стратега Wirecard
В Кремле ничего не знают о переезде в Россию бывшего топ-менеджера немецкой компании Wirecard Яна Марсалека, которого в Германии связывают с российской разведкой.
РБК 07:34
Футбол
«Боруссия» заключила контракт с 17-летним Беллингемом
Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем подписал контракт с дортмундской «Боруссией».
Спорт-Экспресс 05:32
Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
REGNUM вчера в 12:54
Кино
Хронометраж «Довода» не позволит выпустить его в Китае
Хронометраж фантастического триллера "Довод" не позволит в обозримом будущем представить его в Китае, так как новые протоколы безопасности, которым обязаны следовать все кинотеатры государства, предполагают, что продолжительность любого кинопроекта не должна превышать двух часов.
Kinonews.ru 03:52
Игры
Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки
Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки.
UfaTime.ru 02:59
Футбол
Уткин высмеял судейство в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
Известный комментатор Василий Уткин после полуфинального матча Кубка России «Зенит» - «Спартак» (2:1) отметил, что арбитры ни к одной команде не относятся так благосклонно, как к питерской.
Metaratings 05:37
Политика
В МИД РФ призвали весь мир ограничить кибератаки во время пандемии
Крутских отметил, что во время пандемии коронавируса особенно ярко обозначились риски и последствия кибератак.
ИА Красная Весна 07:19
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Шоу-бизнес
Подавший на развод Харламов лишился бизнеса из-за проблем с налогами
Резидент Comedy Club Гарик Харламов после объявления о разводе с актрисой Кристиной Асмус лишился одного бизнес-проекта.
iReactor 07:44
Интернет
Новый троян угрожает сотням приложений Android, включая Google Play
Эксперты работающей в сфере информационной безопасности компании ThreatFabric нашли новое опасное вредоносное программное обеспечение (ПО), при помощи которого поставлены под угрозу сотни популярных приложений для мобильной платформы Android.
ПРАЙМ 05:05
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Общество
Вдова убитого бизнесмена заявила, что заказчиком был Фургал
Жена бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори Лариса Зоря заявила, что считает виновным в смерти ее мужа губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
ФедералПресс 03:32
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15