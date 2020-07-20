Шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок, сообщил 20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

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