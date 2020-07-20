Общество
REGNUMПравительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок
Шести регионам РФ выделят 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок, сообщил 20 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, работы по ликвидации свалок проводятся в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».
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Общество
В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
РИА Новости 07:38
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
В следующем году акция "Бессмертный полк" пройдет широко и красиво, уверен президент Владимир Путин.
Российская газета 07:25
Футбол
«Урал» объявил об отставке главного тренера Парфенова
Футбольный клуб «Урал» заявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.
ProstoProSport 06:13
Армия и оружие
В Петербурге заложили фрегаты «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов»
Фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" проекта 22350 заложили на Северной верфи в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:30
Политика
Фургал заявил, что не держится за пост губернатора Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края, арестованный по обвинению в организации убийств, не держится за пост главы региона.
Блокнот.ру 06:07
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Шоу-бизнес
Игорь Николаев отправился отдыхать на частном самолете
60-летний Игорь Николаев поделился со своими поклонниками в Instagram тем, что решил увезти семью на отдых.
Bimru.ru 18 июля в 10:02
Политика
Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций
Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Гаджеты
Redmi выпустит беспроводные наушники AirDots 2 за $11
Новинка получила название AirDots 2 и ценник 11 долларов.
Astera 06:50
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Ранее "Новая газета" писала, что муж погибшей регулярно избивал ее.
Эхо Москвы 05:31
Общество
В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине
Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
Политика
Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17
Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов.
ФАН вчера в 11:22
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Космос
Пентагон готовится запустить собственную космическую мини-станцию
Американское Министерство обороны уже подписало контракт с компанией Sierra Nevada Corporation, в котором прописаны условия модернизации грузового модуля Shooting Star под экспериментальную космическую станцию.
Evo-rus.com вчера в 02:16
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Экономика
Фонд развития промышленности Петербурга одобрил кредиты на 230 млн рублей
Фонд развития промышленности Петербурга одобрил займы на общую сумму 227,5 млн рублей.
DP.RU 06:55
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Шоу-бизнес
Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов
Шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за налогов лишился бизнеса.
Территория новостей 07:38
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Футбол
«Челси» заплатит за Хавеца 80 миллионов евро
Как сообщает The Athletic, английский клуб предложит за футболиста около 80 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 07:16
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Вновь двери откроют музеи и библиотеки: посетить их можно будет в частном порядке, а не в составе группы.
Российская газета 07:44