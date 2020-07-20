Общество
RT на русскомНа ликвидацию незаконных свалок в России выделят более 3,5 млрд рублей
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что к началу следующего года в Подмосковье не останется ни одной городской свалки. Как сообщает телеканал «360», по словам главы региона, в течение нескольких месяцев область перейдёт на полную переработку мусора.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении более 3,5 млрд рублей шести регионам на ликвидацию несанкционированных свалок.ТАСС04:35
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Политика
В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала
В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:58
Единоборства
Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби
Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.
CT news 06:11
Футбол
Фанаты «Спартака» выступили за отставку главы РФС
Объединение фанатов московского "Спартака" "Фратрия" опубликовало заявление по итогам матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 06:22
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Российская газета 05:22
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Политика
Турция впервые проводит геологическую разведку в Черном море
Разведка дна Черного моря проводится буровым судном "Фатих", которое уже приступило к работе в территориальных водах страны.
Народные новости 04:52
Политика
В Китае обеспокоены поставками российских С-400 в Индию
Русская Планета 05:24
Шоу-бизнес
Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным
Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Эхо Москвы 05:31
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Политика
Вышедший из колонии вор в законе Паштет пообещал навести порядок в Белоруссии
В Белоруссии недавно освободившийся из колонии 38-летний Павел Алексеевич, известный в криминальных кругах как вор в законе Паштет, пообещал навести порядок в теневом секторе государства.
Lenta.ru 05:43
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Происшествия
На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:15
Авто
Lada Vesta стала самым ожидаемым автомобилем на российском рынке
Наконец, самой ожидаемой новинкой отечественного автопрома является рестайлинговая Lada Vesta.
Новые автомобили 06:34
Общество
В России заработала программа господдержки перевода машины на газ
В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование.
РБК 01:31
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров рассказал о выживании артистов
Певец отметил, что сам имеет небольшую финансовую подушку, поэтому может не искать подработки.
Pravda.Ru 02:15
Политика
Heise заявило о возможной ссоре прокуратуры и правительства Нидерландов по делу MH17
Разбирательство по делу о крушении малайзийского лайнера рейса MH17 может поссорить прокуратуру и правительство Нидерландов.
ФАН вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
Политика
В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции
В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:44
Политика
Песков в очередной раз призвал Киев выполнять Минские соглашения
В Москве всё ещё испытывают надежду, что киевские власти начнут выполнять пункты Минских соглашений для достижения мира на востоке страны.
Pravda.Ru 06:15
Наука
Доказана эффективность ультрафиолета против коронавируса
УФ-лучи эффективно и быстро уничтожают коронавирус, заявляют итальянские ученые.
Газета.Ru 06:16
Общество
Кандидат в президенты Белоруссии вывезла детей в безопасное место
Главный редактор заблокированного в Белоруссии сайта «Хартия 97» Наталья Радина заявила, что помогла кандидату в президенты Светлане Тихановской вывезти детей в Евросоюз.
Lenta.ru 06:25
Политика
Лукашенко заявил, что Бабарико начал давать показания следствию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико начал работать со следствием и давать показания.
RT на русском вчера в 15:32