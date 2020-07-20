Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении более 3,5 млрд рублей шести регионам на ликвидацию несанкционированных свалок.

с чего всё началось

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что к началу следующего года в Подмосковье не останется ни одной городской свалки. Как сообщает телеканал «360», по словам главы региона, в течение нескольких месяцев область перейдёт на полную переработку мусора.

На ликвидацию незаконных свалок в России выделят более 3,5 млрд рублей

Политика В Кремле не считают, что митинги в Хабаровске оплатила команда Фургала В Кремле не считают, что на несанкционированные митинги в Хабаровске вышли провокаторы и они были оплачены командой арестованного губернатора региона Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 117

Единоборства Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби Президент UFC Дана Уайт на вопрос журналистов о следующих боях заявил, что первый бой российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова после пандемии коронавируса пройдет в октябре в полюбившемся всем городе Абу-Даби.

Футбол Фанаты «Спартака» выступили за отставку главы РФС Объединение фанатов московского "Спартака" "Фратрия" опубликовало заявление по итогам матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 568

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич. 243

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,3K

Политика Турция впервые проводит геологическую разведку в Черном море Разведка дна Черного моря проводится буровым судном "Фатих", которое уже приступило к работе в территориальных водах страны. 5

Происшествия На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе. 142

Общество В России заработала программа господдержки перевода машины на газ В России с 20 июля заработала обновленная программа перевода автомобилей на газомоторное топливо, в рамках которой владельцу машины нужно будет платить только 10% за переоборудование. 47

Шоу-бизнес Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей 31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович. 32

Политика В Польше задержан экс-министр транспорта по подозрению в коррупции В Польше задержали бывшего польского министра транспорта Славомира Новака по подозрению в коррупции, отмывании денег и организации преступной группы, передает ТАСС. 3

Политика Песков в очередной раз призвал Киев выполнять Минские соглашения В Москве всё ещё испытывают надежду, что киевские власти начнут выполнять пункты Минских соглашений для достижения мира на востоке страны. 7