Общество
НТВПравительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит шести регионам более 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество
«Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию
Первое исследование геномной эпидемиологии вируса в России показало, что инфекция попала в страну в основном из Европы.
Lenta.ru 01:06
Общество
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении.
ТАСС 05:05
Футбол
Лемар не совершил ни одного результативного действия за сезон в составе «Атлетико»
24-летний хавбек не совершил ни одного результативного действия в играх за «Атлетико».
Sport24.ru 02:41
Общество
На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
Газета.Ru вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган "ушел в отрыв".
Слово и Дело 03:01
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Политика
Скандальный филолог оправдал террористов «Норд-Оста»
Мужчина практически оправдал террористов, захвативших "Норд-Ост".
РЕН ТВ 04:58
Космос
Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA 1 августа
Новейший корабль Crew Dragon покинет Международную космическую станцию (МКС) с двумя астронавтами NASA на борту 1 августа.
Известия 17 июля в 23:10
Кино
Выход фильма «Чудо-женщина 1984» может быть отложен до мая 2021 года
Выход картины «Чудо-женщина 1984» может быть вновь отложен из-за угрозы распространения коронавируса.
ИА Красная Весна вчера в 10:44
Политика
ЕС не поддержал санкции США против «Северного потока-2»
Боррель сообщил, что Евросоюз взволнован увеличением числа случаев использования санкций, а также участившимися угрозами их использования со стороны Америки против европейских компаний, например против Ирана, Кубы, а также газопроводов «Северного потока-2» и «Турецкого потока», который соединяет Анапский район Краснодарского края с европейской частью Турции через дно Черного моря.
News-24.ru 05:19
Армия и оружие
Россия сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты США – эксперт
REGNUM 17 июля в 04:49
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru вчера в 05:07
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что президента не госпитализировали
Слухи о экстренной госпитализации президента Белоруссии появились накануне. СМИ сообщали о гипертоническом кризе у Александра Лукашенко.
Свободная Пресса вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
Футбол
«Палмейрас» включился в борьбу за экс-игрока «Зенита» Халка
Газета.Ru 18 июля в 23:35
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Общество
Ксения Собчак выпустила фильм про отца Сергия и его монастырь
RuNews24.ru 04:35
Армия и оружие
На Украине заявили о «тайном оружии России» в Черном море
На Украине заявили о "тайной разработке" России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море.
РИА Новости 04:03
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Здоровье
Алтайский край находится на пике заболеваемости COVID-19
Алтайский край находится на пике заболеваемости коронавирусом, сообщила журналистам представитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Боброва.
РИА Новости 04:07
Транспорт
Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя
Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров.
РИА Новости 03:56
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15