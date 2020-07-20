Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит шести регионам более 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.

Общество «Сколтех» определил путь проникновения коронавируса в Россию Первое исследование геномной эпидемиологии вируса в России показало, что инфекция попала в страну в основном из Европы. 616

Общество Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении. 22

Политика ЕС не поддержал санкции США против «Северного потока-2» Боррель сообщил, что Евросоюз взволнован увеличением числа случаев использования санкций, а также участившимися угрозами их использования со стороны Америки против европейских компаний, например против Ирана, Кубы, а также газопроводов «Северного потока-2» и «Турецкого потока», который соединяет Анапский район Краснодарского края с европейской частью Турции через дно Черного моря. 59

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 2

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,2K

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 2