Общество

НТВНТВПравительство РФ выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию свалок

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин направит шести регионам более 3,5 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.
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Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на устранение несанкционированных свалок

Газета.Ru05:15

Правительство выделит 3,5 млрд рублей на борьбу с незаконными свалками

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«Очередные миллиарды прошли мимо». Ульяновская область не получит деньги на рекультивацию красноярского полигона и разливов нефтепродуктов

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ТАСС04:35

Кабмин выделит более 3,5 млрд рублей на рекультивацию незаконных свалок в шести регионах РФ

Интерфакс04:54

Правительство выделит 3,5 млрд рублей на ликвидацию незаконных свалок

Известия04:59
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