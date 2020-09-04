В России выделят 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение людей из аварийного жилья, сообщает пресс-служба кабмина. Дополнительные средства поступят из резервного фонда Правительства.В источнике
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