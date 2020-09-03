Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Смотрите также
Фургал заявил о давлении следствия
Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
В Приморье во время тайфуна «Майсак» погиб человек
Гособвинитель просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ
Глава Башкирии побывал на уфимском заводе по производству упаковки
NYT написала о нарушениях РФ, Турцией и ОАЭ оружейного эмбарго в Ливии
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Главный претендент на пост премьера Японии обещал продолжить курс Абэ
Лукашенко сменил глав КГБ, Совбеза и КГК Белоруссии
Встреча премьеров России и Белоруссии в Минске завершилась
Мишустин выделил 5 млрд рублей на развитие дорог в российских регионах
Володин поручил комитетам Госдумы проработать расселение ветхого жилья
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Минздрав РФ включил в схему лечения COVID-19 новый препарат
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
В Приморье во время тайфуна «Майсак» погиб человек
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
«Йокериту» засчитано техническое поражение за неявку на матч КХЛ
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.В источнике
Подробнее о событии
На ускоренное расселение аварийного жилья выделят в 2020 году ₽50 млрд
Финансовая газетавчера в 02:58