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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.В источнике
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Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54
РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБК18:51
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
Финансовая газета

На ускоренное расселение аварийного жилья выделят в 2020 году ₽50 млрд

Финансовая газетавчера в 02:58
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48

Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ru2 сентября в 13:00

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
Российская газетавчера в 04:55
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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