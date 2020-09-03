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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.В источнике
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РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБК18:51
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54
Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
Финансовая газета

На ускоренное расселение аварийного жилья выделят в 2020 году ₽50 млрд

Финансовая газетавчера в 02:58
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48

ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что представители ЛНР зафиксировали множественные взрывы на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения в Донбассе.
ЛНР заявила о множественных взрывах у линии соприкосновения в Донбассе
RT на русскомвчера в 17:59

Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ

Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Live242 сентября в 12:20
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Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
1,7K

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новостивчера в 07:38
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
2,9K

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой продлить несколько антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК.
Ведомостивчера в 02:05
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Зеленский предложил назначить своему отцу пожизненную стипендию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить пожизненную стипендию своему отцу Александру Зеленскому, который работает заведующим кафедрой Криворожского экономического института.
Газета.Ruвчера в 07:58
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