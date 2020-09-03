Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.В источнике
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На ускоренное расселение аварийного жилья выделят в 2020 году ₽50 млрд
Финансовая газетавчера в 02:58