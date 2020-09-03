Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья
Смотрите также
Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Проведение конгрессов и выставок возобновят в Москве с 4 сентября
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
КС Белоруссии призвал власти освободить задержанных членов совета
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Ефремов в последнем слове признал вину и раскаялся
Месси может остаться в «Барселоне» до истечения контракта
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Вышел второй трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Минфин предложил запретить оборот криптовалюты в России
Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в ряде российских регионов
Вучич отверг пункт о признании независимости Косово
ФАС возбудила дело против Ивлеевой из-за рекламы алкоголя
Во Владивостоке ураган повалил более 300 деревьев
Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Соратники Навального выпустили расследование с обвинениями в коррупции томских единороссов
Правительство РФ не поддержало инициативу отменить транспортный налог
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.В источнике
Подробнее о событии
На ускоренное расселение аварийного жилья выделят в 2020 году ₽50 млрд
Финансовая газетавчера в 02:58