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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.В источнике
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Интерфакс

Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Интерфакс02:17
РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБК18:51
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54
Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48

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РИА Новости05:48
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РБК04:35
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ТАССвчера в 16:59
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