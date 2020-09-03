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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство РФ выделит 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда правительства 50 млрд рублей для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.В источнике
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Интерфакс

Мишустин поручил выделить 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Интерфакс02:17
РБК

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

РБК18:51
ТАСС

Минстрой в 2020 году получит 50 млрд руб. на ускоренное расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 00:48
Парламентская газета

Правительство выделило 50 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

Парламентская газета17:54
Российская газета

Мишустин направил 50 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Российская газета17:00
Lenta.ru

Россия потратит 50 миллиардов рублей на ускорение расселения аварийного жилья

Lenta.ruвчера в 08:07
РИА Новости

Мишустин выделил 50 миллиардов рублей на переселение из аварийного жилья

РИА Новости18:33

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:41
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В Екатеринбурге отстранят от занятий часть школьников

Павел Креков отметил, что в Екатеринбурге уже зарегистрировано 3 случая, когда в школах пришлось закрыть классы на карантин из-за того, что в школу пришли инфицированные COVID-19 дети из семей, прибывших из-за границы и не сдавших тест.
Уральский меридиан06:39

NYT сообщила об угрозе выхода США из НАТО в случае переизбрания Трампа

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РБК06:46