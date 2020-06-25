Экономика

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 06:53

Мишустин: кабмин примет решение по реализации мер из обращения Путина сегодня

Говорит Москва25 июня в 06:50

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Российская газета вчера в 09:53
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Роспотребнадзор скорректировал рекомендации по работе санаториев

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РИА Новости 04:18
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Происшествия

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Газета.Ru вчера в 09:44
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Общество

Мишустин подписал постановление о новой выплате на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Радио Комсомольская правда вчера в 05:58
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Кино

Марго Робби сыграет главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря»

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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

В Москве нашли мертвым гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 04:30
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Тайга.инфо 04:05
Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%

Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
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Решение не проводить матч 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Краснодар» приняли хозяева встречи, 26 июня сообщает пресс-служба футбольного клуба «Оренбург».
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Футбол

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти

Санкт-Петербург, 27 июня 2020, 09:11 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
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Пушистый робот-тюлень снимает боль и делает счастливее

БК55 03:00
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Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
RT на русском вчера в 11:37
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru вчера в 09:55
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Спорт

В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, кто из пенсионеров получит прибавку к пенсии с 1 июля.
ToDay News Ufa 02:42
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Футбол

«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

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Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

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РБК 25 июня в 05:33
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Дмитрий Харатьян призвал граждан России «не казнить» Михаила Ефремова

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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
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Политика

МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

Источники NYT заявили, что российская разведка тайно предлагала боевикам «Талибана» (движение запрещено в России) награду за убийство иностранных военных в Афганистане, включая военнослужащих США.
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Астронавт NASA потерял зеркало, выходя в открытый космос с борта МКС

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Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru 25 июня в 11:21
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
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Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о препаратах, которые могут вызвать нарушение сердечного ритма.
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Российский лыжник Алекандр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в минувшем сезоне Кубка мира.
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