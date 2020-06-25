Экономика

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 06:53

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16

Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей

Вечерняя Москва25 июня в 06:15
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Происшествия

В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м

РБК 16:53
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
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Культура

Сергей Шнуров высказался об уголовных делах Ефремова и Серебренникова

Деловое.ТВ 08:32
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Общество

Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
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Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
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Футбол

Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:51
Общество

В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 16:33
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Авто

Новый Kia Carnival стал кросс-вэном

В новой генерации Carnival сменил облик классического однообъёмника на кроссоверный формат с пусть и небольшим, но полноценным капотом, расширенными колёсными арками, защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, видоизменённной светотехникой, решёткой радиатора и бамперами.
Autorating.ru 25 июня в 06:42
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Футбол

«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол

РИА Новости 12:58
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
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Армия и оружие

Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90

Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
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Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
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Кино

Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»

Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
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Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

Woman.ru 11:49
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
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Культура

Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
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Шоу-бизнес

Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
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Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
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Общество

Илон Маск пошутил по поводу выхода GTA 6

Российская газета вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал серию своих архивных фотографий

Максим Галкин опубликовал свои архивные фотографии (галерея — листайте вправо) Добавим, что недавно Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца.
Вокруг ТВ 04:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
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Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
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Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
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Наука

Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
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Общество

Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей

«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва вчера в 04:27
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Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
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