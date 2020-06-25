Экономика
НТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми
Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей
Вечерняя Москва25 июня в 06:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Общество
Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.
РИА Новости 15:48
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
В результате, прибавку к пенсии могут получить более 40 тысяч российских граждан. Сумма прибавки составит 3-3,5 тысячи рублей.
Общественная служба новостей 14:16
Футбол
Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо»
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 14:51
Общество
В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 16:33
Авто
Новый Kia Carnival стал кросс-вэном
В новой генерации Carnival сменил облик классического однообъёмника на кроссоверный формат с пусть и небольшим, но полноценным капотом, расширенными колёсными арками, защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, видоизменённной светотехникой, решёткой радиатора и бамперами.
Autorating.ru 25 июня в 06:42
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Армия и оружие
Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90
Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
Недвижимость.RU 16:59
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Кино
Белые актеры перестанут озвучивать цветных персонажей в «Симпсонах»
Авторы «Симпсонов» сделали заявление сразу после отказа актера Майка Генри озвучивать темнокожего персонажа Кливленда в мультсериале «Гриффины».
Слово и Дело 02:17
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Культура
Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
Киноафиша России вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Общество
Илон Маск пошутил по поводу выхода GTA 6
Российская газета вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал серию своих архивных фотографий
Максим Галкин опубликовал свои архивные фотографии (галерея — листайте вправо) Добавим, что недавно Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца.
Вокруг ТВ 04:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 06:17
Шоу-бизнес
Асмус подтвердила, что является инициатором развода
Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
Bimru.ru 01:45
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
Происшествия
В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери
Российская газета 08:11
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Наука
Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Известия 15:17
Общество
Кирилл Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей
«Юрий Итин, Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский совершили хищение», – зачитала судья Олеся Менделеева вводную часть приговора.
Говорит Москва вчера в 04:27
Политика
Facebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
Технологии
Бюджетная версия консоли Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Базовая версия Xbox Series X получили 13,5 Гбайт ОЗУ и графический модуль с мощность обработки картинки в 12 TFLOPS.
Дни24 03:04