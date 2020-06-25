Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.

Кабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 5,4K

Общество Власти Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования Попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию РФ успешно отражена, все восстановлено, сообщил РИА Новости в субботу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. 6

Шоу-бизнес Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram. 111

Футбол Тренер ЦСКА Овчинников подвел итоги матча против «Динамо» Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", передает "Чемпионат.com".

Авто Новый Kia Carnival стал кросс-вэном В новой генерации Carnival сменил облик классического однообъёмника на кроссоверный формат с пусть и небольшим, но полноценным капотом, расширенными колёсными арками, защитным пластиковым обвесом по периметру кузова, видоизменённной светотехникой, решёткой радиатора и бамперами. 38

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 328

Культура Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино» Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина. 21

Шоу-бизнес Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки. 128

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал серию своих архивных фотографий Максим Галкин опубликовал свои архивные фотографии (галерея — листайте вправо) Добавим, что недавно Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца.

Шоу-бизнес Асмус подтвердила, что является инициатором развода Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями. 6

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. 5,5K

Наука Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться. 52