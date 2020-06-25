Экономика

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

До 16 и старше

Российская газета25 июня в 12:50

Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

RT на русском25 июня в 07:52

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 06:53

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16

Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей

Вечерняя Москва25 июня в 06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Футбол

Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
2
Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
2,9K
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
75
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 08:00
650
Космос

«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

Конструкция созданного компанией Илона Маска корабля Crew Dragon (первого частного аппарата, доставившего астронавтов на МКС) имеет ряд неудобств, а также угрожающих здоровью космонавтов особенностей.
РБК 06:33
1,2K
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,4K
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
64
Шоу-бизнес

Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
Газета.Ru 06:43
89
Технологии

В даркнет попали данные нескольких миллионов пользователей Telegram

Стало известно, что в Сеть утекла база с информацией о миллионах людей, который пользовались приложением Telegram.
ToDay News Ufa 24 июня в 09:49
572
Гаджеты

Intel планирует поменять сокет на новых настольных процессорах

Информация об исполнении LGA 1700 для процессоров Alder Lake-S была обнаружена непосредственно на сайте Intel, так что теперь сомнений точно нет.
NewInform 10:05
13
Общество

Россия возобновит авиарейсы в дальнее зарубежье не раньше августа

Обстановка в СНГ стабилизируется.
Финмаркет 09:53
Футбол

Рубин — Локомотив 0:2 (1-й тайм)

Футбольные клубы "Рубин" и "Локомотив" назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, который пройдет в Казани.
МК-Спорт 09:54
Политика

МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане

В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
1,1K
Происшествия

В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой

В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает ОВД-Инфо.
Коммерсантъ 10:56
97
Футбол

Гончаренко разрешили руководить ЦСКА со скамейки запасных в матче с «Динамо»

Журналист Вячеслав Короткин рассказал, кто будет руководить ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо».
Metaratings 10:42
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
84
Политика

КПРФ выдвинет депутата Госдумы Щапова в губернаторы Иркутской области

КПРФ выдвинет депутата Государственной думы России Михаила Щапова на выборы губернатора Иркутской области, сообщили ИА «ИрСити» 27 июня в пресс-службе депутата.
ИрСити 04:23
136
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
5,1K
Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 25 июня в 15:05
910
Происшествия

В Татарстане обжаловали оправдательный приговор насильнику дочери

Российская газета 08:11
193
Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today вчера в 14:10
346
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолетов ВВС США над Черным морем

РИА Новости вчера в 23:21
802
Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
911
Энергетика

Что будет с ценами на нефть, золото, газ и промышленные металлы во втором полугодии

В первом полугодии цены большинства товарных активов резко снизились из-за пандемии коронавируса, и второе полугодие обещает быть непростым.
Profinance.ru 07:00
Происшествия

На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

РБК 06:19
13
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,3K
Политика

Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
RT на русском 07:00
108
Политика

Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса

Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
URA.Ru 25 июня в 23:43
5
Общество

В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 11:18
43
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
2,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное