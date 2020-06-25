Экономика

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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До 16 и старше

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Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей

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ТАСС25 июня в 07:16

Мишустин: врачи и медперсонал получат допвыплаты на 20 миллиардов рублей

Вести.Ru25 июня в 06:53

На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Правительство направит 270 млрд рублей на выплаты на детей

Известия25 июня в 06:16

Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей

Вечерняя Москва25 июня в 06:15
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
Общество

Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте

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BFM.ru 05:38
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет

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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

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Экономика

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Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании).
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Общество

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Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.
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Футбол

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Япония выразила России протест из-за геологоразведки вблизи Курил

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