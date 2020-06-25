Экономика
НТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми
Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Кабмин выделил более 270 миллиардов рублей на единовременные выплаты на детей
Вечерняя Москва25 июня в 06:15
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:15, Ашберн
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BFM.ru 05:38
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
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ЦИК получил 105 обращений о возможном принуждении к голосованию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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Все современные ездовых породы собак произошли от одного предка, которого в Сибири использовали уже более 9,5 тыс. лет назад.
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Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
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Газета.Ru 08:00
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Игра «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» обновлена впервые за 13 лет
Разработчик заявил о готовности бета-версии патча pre 1.0007. Это значит, что игра 2007 года впервые получила официальное обновление.
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Королевский биограф: Принц Гарри обречён на несчастливый брак
Королевский биограф считает, что принц Гарри обречён на несчастливый брак.
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В эфире австралийской радиостанции ABC подняли вопрос, не является ли проявлением «расизма» в шахматах правило, согласно которому белые фигуры всегда ходят первыми.
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Евтушенков рассказал об инвестиционном интересе Джеффа Безоса к Ozon
Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал о высоком интересе иностранных инвесторов к интернет-магазину Ozon (АФК «Система» владеет около 43% компании).
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Общество
Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса
Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.
РИА Новости 07:04
Футбол
«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
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Рязанка Александра Трусова номинирована на первую в истории премию ISU
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Знаменитость впервые решилась показать своего двухлетнего внука Льва. 20 мая 2018 года сын Леры Жан Ленюк впервые стал отцом.
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Джонсон предупредил, что Великобритания готова торговать с Евросоюзом по нормам ВТО
Великобритания готова торговать с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если переговоры Лондона и Брюсселя о будущем формате отношений закончатся провалом.
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Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей
По данным издания "Собеседник", из-за пандемии коронавируса финансовые потери певицы Софии Ротару составили около 42 млн рублей, а сама певица ожидает открытия границ между Украиной и Россией, чтобы получить возможность компенсировать убытки.
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