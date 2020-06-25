Экономика

НТВНТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми

Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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До 16 и старше

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Мишустин: кабмин примет решение по реализации мер из обращения Путина сегодня

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На единовременные выплаты на детей выделят 270 млрд рублей

РЕН ТВ25 июня в 06:22

Кабмин направит свыше 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей

ТАСС25 июня в 07:16
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В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

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Политика

Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

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РБК 25 июня в 18:03
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

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Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
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Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США

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На Украине есть риск развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»

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Директор Ротару рассказал о финансовых проблемах певицы

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Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии

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Учитывая российские ракеты средней дальности, Китаю следует участвовать в переговорах по стратегической стабильности, заявил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли.
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«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

Видеозапись испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» с штатной боевой частью было опубликовано на странице разработчика боеприпаса конструкторского бюро «Луч», 26 июня сообщает «Корреспондент.net».
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Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
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В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
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Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

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