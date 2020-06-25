Экономика
НТВКабмин направит 270 млрд рублей на новые выплаты семьям с детьми
Дмитрий Патрушев особо отметил, что российский АПК в минувшем году значительно перевыполнил план по экспорту — темп роста составил почти 20%. Напомним, 23 июня Владимир Путин объявил, что в июле российские семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей на ребенка.
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Мишустин: кабмин примет решение по реализации мер из обращения Путина сегодня
Говорит Москва25 июня в 06:50
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«Норникель» не позволил депутату вывезти образцы загрязненной воды на экспертизу
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Джеймс Фогго, командующий ВМС США, утверждает, что установка ракет «Калибр» на ледоколы – это не оборонительный шаг, а наступательный.
ToDay News Ufa вчера в 04:18
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Росбалт вчера в 16:59
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Evo-rus.com 04:08
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Ёлдаш вчера в 00:53
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Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине
На Украине отсутствует государство, его вытеснили чиновники, заявил глава исполкома украинского Национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
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Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК 25 июня в 18:03
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Происшествия
В Москве задержали водителя за попытку дать взятку в 300 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в крупном размере".
Газета.Ru 05:26
Политика
Меркель предложила ЕС задуматься о мире без лидерства США
Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером.
РИА Новости вчера в 21:47
Экономика
В Краснодаре с 1 июля 2020 года подорожают услуги ЖКХ
Грядет очередное повышение тарифов ЖКХ. Уже с 1 июля в Краснодаре начнут по-новому рассчитывать стоимость коммунальных услуг.
Царьград 03:26
Общество
На Украине есть риск развития эпидемии в «гиперболическом масштабе»
Шмыгаль отметил, что решение об ужесточении карантинных мер – сейчас в стране карантин ослабили, действует адаптивный период - будут принимать власти на местах.
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Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал о финансовых потерях певицы из-за пандемии коронавируса.
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Форвардом ЦСКА Чаловым заинтересовались три клуба Германии
Сразу три клуба немецкой бундеслиги проявляют интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову.
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США попытались напугать Китай российскими ракетами
Учитывая российские ракеты средней дальности, Китаю следует участвовать в переговорах по стратегической стабильности, заявил спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли.
Взгляд.ру 00:26
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
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Видеозапись испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» с штатной боевой частью было опубликовано на странице разработчика боеприпаса конструкторского бюро «Луч», 26 июня сообщает «Корреспондент.net».
ИА Красная Весна 03:34
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Общество
В России вторые сутки подряд выявили менее 7 тыс. зараженных COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 6852 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших увеличилось до 627,6 тыс. человек.
РБК 03:49
Политика
Посольство РФ заявило об угрозе дипломатам после статьи NYT о талибах
Диппредставительство РФ в США потребовало от американских СМИ прекратить штамповать фейковые новости о России, влекущие за собой угрозы в адрес сотрудников посольства, передает РИА Новости.
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Общество
Больше всего заболевших коронавирусом выявили в Ростове и Шахтах
Как сообщают в областном Роспотребнадзоре, среди новых заболевших почти треть приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, а 46,6% - это дончане от 46 до 65 лет, реже всего заболевали люди старше 66 лет и дети.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:38
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Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
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ToDay News Ufa 04:25
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
Вести.Ru вчера в 12:04