Правительство России анонсировала новые меры поддержки гражданам в условиях пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин указал, что российские власти выделят 577 миллионов рублей различным медицинским организациям. Выделенные средства пойдут на помощь пожилым людям.

Правительство РФ выделит более 570 миллионов рублей медицинским организациям

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