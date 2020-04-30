Общество

Народные новостиНародные новостиПравительство РФ выделит более 570 миллионов рублей медицинским организациям

1 фото
Правительство России анонсировала новые меры поддержки гражданам в условиях пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин указал, что российские власти выделят 577 миллионов рублей различным медицинским организациям. Выделенные средства пойдут на помощь пожилым людям.
Читать в источнике
Комментировать7
Происшествия

В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
26
Общество

Песков заявил, что пока рано выходить на улицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
27
Происшествия

В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
25
Политика

Мэром Иркутска избрали Руслана Болотова

Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Иркутска депутаты областного центра 30 апреля избрали Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра.
Телеинформ 06:31
6
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
1,3K
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

ProstoProSport 04:34
1
Политика

В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции

Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.
Российская газета 06:30
21
Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
158
Общество

Павел Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Основатель Telegram Павел Дуров предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег, поскольку до 30 апреля из-за судебной тяжбы в США компания не выпустила криптовалюту Gram.
Телеканал RTVI 02:52
2
Авто

«УАЗ» представил дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»

УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
49
Гаджеты

Недорогой смартфон Samsung Galaxy M01 радует своими характеристиками

После недорогого смартфона Samsung Galaxy A01 настал черед выпуска еще более доступной (следуя номенклатурной логике компании) модели Galaxy M01.
iXBT.com 03:57
Происшествия

Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью

В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
190
Происшествия

Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси

Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
42
Происшествия

Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем

Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.
Известия вчера в 23:05
10
Здоровье

Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса

Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса.
Piter.tv 02:44
Здоровье

Назван самый полезный способ приготовления кофе

РИА Новости вчера в 20:10
54
Футбол

«Погребняк за глаза крыл Старкова». Бывший пресс-атташе «Спартака» — об уходе нападающего

Бывший пресс-атташе «Спартака» срывает покровы — В 2004 году составить объективное впечатление о 18-ти, 19-ти летних было трудно.
Спорт-Экспресс 04:35
Общество

В Краснодарском крае карантин продлён до 12 мая

Краснодар, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 12 мая, решение принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации региона.
REGNUM 06:23
48
Политика

Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему избраться на второй срок

Вашингтон, 30 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай устроил пандемию коронавируса нового типа, чтобы помешать ему избраться на второй срок, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:49
16
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru 06:04
332
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
202
Общество

В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
911
Здоровье

Коронавирус на Украине: сотни новых случаев

На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 27 апреля в 04:28
43
Общество

Россияне с двойным гражданством смогут выехать из страны

Россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут свободно выехать из страны.
Москва 24 вчера в 17:33
2,2K
Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
14
Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой

В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Ведомости вчера в 13:40
1,3K
Гаджеты

Nokia выпустит два новых дешевых кнопочных телефона

Первым телефоном компании HMD Global в 2016 году стал легендарный Nokia 150, после чего она получила права на выпуск устройств под брендом Nokia.
Live24 06:01
1
Фигурное катание

Японцы попросили забрать фигуристку Медведеву обратно в Россию

Пользователи Twitter в японском сегменте Интернета просят забрать Медведеву обратно в Россию.
Южный Федеральный 05:42
Политика

Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса

Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Общество

Немецкие врачи сфотографировались без одежды из-за нехватки масок

Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок, как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian.
ToDay News Ufa 05:24
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное