Общество
Народные новостиПравительство РФ выделит более 570 миллионов рублей медицинским организациям
Правительство России анонсировала новые меры поддержки гражданам в условиях пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин указал, что российские власти выделят 577 миллионов рублей различным медицинским организациям. Выделенные средства пойдут на помощь пожилым людям.
Читать в источнике
Оценить
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Общество
Песков заявил, что пока рано выходить на улицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано выходить на улицы из-за прироста заражений, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:58
Политика
Мэром Иркутска избрали Руслана Болотова
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Иркутска депутаты областного центра 30 апреля избрали Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра.
Телеинформ 06:31
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
ProstoProSport 04:34
Политика
В Кремле напомнили дату возможного начала выхода из самоизоляции
Нужно объединиться и досидеть оставшиеся дни до начала выхода из режима самоизоляции, который может поэтапно начаться после майских праздников, напомнили слова президента в Кремле.
Российская газета 06:30
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 28 апреля в 11:42
Общество
Павел Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Основатель Telegram Павел Дуров предложил инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) план возврата денег, поскольку до 30 апреля из-за судебной тяжбы в США компания не выпустила криптовалюту Gram.
Телеканал RTVI 02:52
Авто
«УАЗ» представил дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»
УАЗ и московская компания «Люкс Форм» представили автодом «Байкал» на базе «Буханки», изначально созданный для европейских клиентов.
Автоновости дня вчера в 05:07
Гаджеты
Недорогой смартфон Samsung Galaxy M01 радует своими характеристиками
После недорогого смартфона Samsung Galaxy A01 настал черед выпуска еще более доступной (следуя номенклатурной логике компании) модели Galaxy M01.
iXBT.com 03:57
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", следует из оперативных материалов столичного главка МВД.
РИА Новости 06:21
Происшествия
Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем
Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.
Известия вчера в 23:05
Здоровье
Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса
Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса.
Piter.tv 02:44
Здоровье
Назван самый полезный способ приготовления кофе
РИА Новости вчера в 20:10
Футбол
«Погребняк за глаза крыл Старкова». Бывший пресс-атташе «Спартака» — об уходе нападающего
Бывший пресс-атташе «Спартака» срывает покровы — В 2004 году составить объективное впечатление о 18-ти, 19-ти летних было трудно.
Спорт-Экспресс 04:35
Общество
В Краснодарском крае карантин продлён до 12 мая
Краснодар, 30 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края продлён до 12 мая, решение принял губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили 30 апреля в пресс-службе администрации региона.
REGNUM 06:23
Политика
Трамп обвинил Китай в попытках помешать ему избраться на второй срок
Вашингтон, 30 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай устроил пандемию коронавируса нового типа, чтобы помешать ему избраться на второй срок, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Здоровье
Коронавирус на Украине: сотни новых случаев
На Украине скончались уже 220 пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки зафиксировано 11 случаев смерти.
Rusvesna.su 27 апреля в 04:28
Общество
Россияне с двойным гражданством смогут выехать из страны
Россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство за рубежом, смогут свободно выехать из страны.
Москва 24 вчера в 17:33
Общество
Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева
Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
Блокнот Ставрополь 02:01
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области покончил с собой
В Нижнем Новгороде покончил с собой начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Ведомости вчера в 13:40
Гаджеты
Nokia выпустит два новых дешевых кнопочных телефона
Первым телефоном компании HMD Global в 2016 году стал легендарный Nokia 150, после чего она получила права на выпуск устройств под брендом Nokia.
Live24 06:01
Фигурное катание
Японцы попросили забрать фигуристку Медведеву обратно в Россию
Пользователи Twitter в японском сегменте Интернета просят забрать Медведеву обратно в Россию.
Южный Федеральный 05:42
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Общество
Немецкие врачи сфотографировались без одежды из-за нехватки масок
Медики сфотографировались без одежды из-за нехватки масок, как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Guardian.
ToDay News Ufa 05:24