Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПравительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
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Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом

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Правительство выделит дополнительные деньги на поддержку застрявших за рубежом россиян

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ТАСС05:03

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Мишустин пообещал выдать допсредства находящимся за рубежом россиянам

Известия04:49
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Открытие главного храма Вооруженных сил перенесено из-за коронавируса

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Максим Фадеев на карантине успел избавиться от 10 килограммов, о чем он сообщил подписчикам в Инстаграме.
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Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
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Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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Эпический провал: Кайли Дженнер высмеяли за слишком заметный фотошоп

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В Росгвардии зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом

Среди сотрудников Росгвардии были выявлены 339 зараженных коронавирусом.
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Россиянам с двойным гражданством разрешат выехать из страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому люди с двойным гражданством или с видом на жительство за границей смогут выехать из страны.
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Чарли Кокс опроверг слухи о возвращении к роли Сорвиголовы

Чарли Кокс, известный по исполнению роли супергероя Сорвиголовы в одноименном сериале Netflix, опроверг слухи о возвращении его персонажа в новой части «Человека-паука».
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На Кубани коронавирус подтверждён более чем у тысячи человек

Краснодар, 30 апреля 2020, 11:20 — REGNUM 66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщил 30 апреля региональный оперштаб.
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Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО "Миранда-Медиа".
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Мир в Донбассе и на Украине в целом зависит от выполнения минских соглашений в полном объеме.
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Власти Москвы определили банки для льготного кредитования бизнеса

Правительство Москвы определило перечень банков, которые будут предоставлять льготные займы для предпринимателей.
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Песков считает, что россиянам рано выходить на улицы

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