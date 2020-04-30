Общество
ИА Красная ВеснаПравительство РФ выделит дополнительные средства гражданам за рубежом
«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — заявил Мишустин.
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Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 вчера в 03:05
Происшествия
Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО
Lenta.ru вчера в 11:37
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
На сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в России превысило 106 тысяч в 85 регионах, выздоровели 11 619 человек.
Lenta.ru 05:07
Политика
Новый состав Рады впервые обратится к другим парламентам с заявлением об «агрессии» России
Верховная рада нового состава, большинство которой составляют депутаты от президентской "Слуги народа", впервые одобрила постановление об обращении к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом "усилить внешнее давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины".
ТАСС 07:10
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничен
Одно из важнейших нововведений касается тех, у кого нет регистрации в Нижегородской области, даже при условии владения имуществом на территории региона: они будут обязаны проходить двухнедельный карантин в условиях обсерватора за свой счет.
Время Н 05:15
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Экономика
Падение деловой активности в России превзошло рекорд кризиса 1998 года
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в апреле впервые снизился до 31,3 пункта с 47,5 пункта в марте, сообщила компания Markit, рассчитывающая экономические индексы для стран.
Вести.Ru 03:27
Здоровье
В Ростовской области зарегистрировано 79 новых случаев коронавируса
По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), теперь количество зарегистрированных случаев в регионе приближается к тысяче – за все время в Ростовской области зарегистрировано 943 заболевших COVID-2019, 80 из них уже выздоровели.
1rnd.ru 03:35
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Финансы
ЦБ понизил курс доллара на 30 апреля до 73,69 рубля
Банк России установил на 30 апреля 2020 года официальный курс доллара на уровне 73,6894 рубля, что на 88,1 копейки ниже предыдущего показателя.
ТАСС вчера в 07:27
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
Здоровье
ВОЗ собирает данные о развитии необычного заболевания у детей
Доктор ВОЗ Мария ван Керхоув обратилась к докторам по всему миру с просьбой быть готовыми столкнуться с таким заболеванием, а также подчеркнула, что данные о болезни будут собираться и анализироваться в ВОЗ для разработки стратегии лечения.
Газета.Ru 05:34
Игры
Со стартом новой распродажи из PS Store начали пропадать игры
Сегодня в европейских сегментах PlayStation Store, включая российский, стартовала новая распродажа, однако не всеми её предложениями геймеры в состоянии воспользоваться: некоторые игры купить оказалось просто невозможно.
3DNews вчера в 09:40
Здоровье
ВОЗ: наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что в организации нет данных об отсутствии возможности повторного заражения коронавирусом при наличии у человека антител.
Газета.Ru 06:48
Общество
Глава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
Российская газета 06:36
Авто
В России появились базовые версии кроссовера Chery Tiggo 8
Автоновости дня 06:11
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Экономика
Два главных совета Уоррена Баффета молодым инвесторам
Лучший совет, который Уоррен Баффет может дать молодым инвесторам – это научиться бухгалтерскому учету.
Financial One вчера в 10:22
Общество
Главврач больницы в Коммунарке выступил за продолжение карантина
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что поддерживает продолжение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 21:59
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Общество
Кого не затронет указ о нерабочих майских днях
Согласно документу, нерабочими днями объявляются 1-11 мая включительно. Заработная плата за 6, 7 и 8 мая будет сохранена.
ТВ Центр 28 апреля в 15:48
Футбол
«Крылья Советов» оштрафуют вратаря за критику российских властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафует вратаря Евгения Фролова за критику действий властей в борьбе с коронавирусом.
Фонтанка.Ру 27 апреля в 15:18
Экономика
Верховный суд разъяснил порядок оплаты кредитов во время пандемии
Верховный суд разъяснил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода.
РИА Новости 05:47
Политика
Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
Кино
Умер индийский актер Риши Капур
30 апреля в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни умер болливудский актер Риши Капур, передает телеканал NDTV.
Полит.ру 04:14
Политика
В Кремле прокомментировали снижение уровня самоизоляции
Что касается источников, на которые в Кремле опираются при отслеживании уровня самоизоляции, то Песков упомянул данные о количестве автомобилей в городах, пассажиров в общественном транспорте и поступление информации от «Яндекса».
Известия 06:16