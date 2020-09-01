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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте
 правительства.
Коммерсантъ09:04
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Коммерсантъ

Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма

Коммерсантъ09:04
ТАСС

Кабмин выделил еще 1,2 млрд рублей на гранты для представителей туристической отрасли

ТАСС03:29
Интерфакс

Ростуризм: конкурс на гранты для проектов в сфере туризма будет объявлен в сентябре

Интерфакс06:34
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило еще 1,2 млрд рублей на отечественный туризм

ИА Красная Весна06:21
Вести.Ru

Мишустин направил 1,2 миллиарда рублей на развитие туризма

Вести.Ru08:04
РИА Новости

Правительство одобрило субсидирование туристических инициатив

РИА Новости29 августа в 03:38
Камчатское время

Правительство России выделит 1,2 мдрд рублей на гранты для турпроектов внутри страны

Камчатское время28 августа в 21:10

Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука
RT на русском11:26

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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«Потенциально опасный астероид» пролетит рядом с Землей 6 сентября

Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс. Как отмечается на сайте NASA, 1 сентября получивший название 2011 ES4 астероид диаметром от 22 до 49 м будет пролетать мимо Земли на расстоянии около 120 тыс. км со скоростью примерно 8 км / сек.
ТАСС05:46

Умер российский писатель Владислав Крапивин

Известно, что писатель проходил лечение в Свердловской областной клинической больнице №1. Напомним, что в середине июля 81-летнего Крапивина госпитализировали в Екатеринбурге с пневмонией, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.
MedikForum.ru06:08
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Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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