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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте
 правительства.
Коммерсантъ09:04
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Коммерсантъ

Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма

Коммерсантъ09:04
Парламентская газета

Фомин: грантовая поддержка предпринимателей поможет поддержать туризм в России

Парламентская газета09:58
Республиканская Телевизионная Сеть

До 3 миллионов: в Хакасии поддерживают предпринимателей в сфере туризма

Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 23:47
ИА Красная Весна

Правительство РФ выделило еще 1,2 млрд рублей на отечественный туризм

ИА Красная Весна06:21
Интерфакс

Ростуризм: конкурс на гранты для проектов в сфере туризма будет объявлен в сентябре

Интерфакс06:34
ТАСС

Кабмин выделил еще 1,2 млрд рублей на гранты для представителей туристической отрасли

ТАСС03:29
Вести.Ru

Мишустин направил 1,2 миллиарда рублей на развитие туризма

Вести.Ru08:04

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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У Головина диагностирована травма подколенного сухожилия

Российский полузащитник Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб "Монако", получил повреждение в матче Чемпионата Франции Игрок не смог продолжить поединок 2 тура против "Меца" и был заменён уже на 16-ой минуте.
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