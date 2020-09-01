Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма
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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Ростуризму из резервного фонда дополнительно 1,2 млрд руб. на поддержку проектов по развитию внутреннего и выездного туризма, сообщается на сайте
правительства.
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