Коронавирус

REGNUMREGNUMПравительство РФ выделит на поддержку занятости 2,6 млрд рублей

Москва, 2 апреля 2020, 12:50 — REGNUM На поддержку и сохранение занятости в некоторых сферах экономики правительство РФ выделит 2,6 млрд рублей. Об этом 2 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
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