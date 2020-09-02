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Российская газета
Российская газета

Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

На выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства - свыше 24 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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Интерфакс

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Интерфакс19:38
РБК

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

РБК19:25
РИА Новости

Мишустин направил 24 миллиарда на выплаты медикам и соцработникам

РИА Новости17:42
Взгляд.ру

На выплаты медикам и пособия на детей направили 56 млрд рублей

Взгляд.ру18:29
Коммерсантъ

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Коммерсантъ17:57
Известия

Мишустин выделил более 20 млрд рублей на выплаты медработникам

Известия17:48
MagadanMedia.ru

Правительство РФ направит около 22 млрд рублей на выплаты медработникам и соцработникам

MagadanMedia.ru18:59

Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости04:46
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В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости02:16
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Российский бизнес получил помощь по налогам почти на 300 млрд рублей

Российский бизнес на фоне пандемии коронавируса получил помощь в размере 294 млрд рублей в виде отсрочек и рассрочек по уплате налогов, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы 1 сентября.
Известиявчера в 08:42
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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