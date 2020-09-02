Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
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На выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства - свыше 24 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.В источнике
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