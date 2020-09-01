Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Интерфакс
Интерфакс

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Интерфакс19:38
РИА Новости

Мишустин направил 24 миллиарда на выплаты медикам и соцработникам

РИА Новости17:42
MagadanMedia.ru

Правительство РФ направит около 22 млрд рублей на выплаты медработникам и соцработникам

MagadanMedia.ru18:59
Взгляд.ру

На выплаты медикам и пособия на детей направили 56 млрд рублей

Взгляд.ру18:29
Коммерсантъ

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

Коммерсантъ17:57
Известия

Мишустин выделил более 20 млрд рублей на выплаты медработникам

Известия17:48
РБК

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

РБК19:25

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова
Эхо Москвы03:01
74

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
137

ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
54

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59
3