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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин выделил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, согласно сообщению
 на сайте российского правительства, более 321 млн рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений.
Интерфакс19:38
Подробнее о событии
РБК

Мишустин выделил 24 млрд руб. на выплаты медикам и соцработникам

РБК19:25
Взгляд.ру

На выплаты медикам и пособия на детей направили 56 млрд рублей

Взгляд.ру18:29
Брянская улица

Правительство выделит дополнительно 34 млрд рублей на выплаты детям

Брянская улица30 августа в 10:02
РИА Новости

Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет

РИА Новости17:53
Kadara.ru

Для поддержки медработников выделили дополнительные средства

Kadara.ruвчера в 03:20
ТАСС

Мишустин подписал распоряжение о выделении 34,3 млрд рублей на детские выплаты

ТАСС18:06
Infokam.su

Мишустин поручил выделить дополнительные деньги для медиков

Infokam.su29 августа в 23:15

В США более 50 темнокожих бизнесменов подали в суд на McDonald’s

Вашингтон, 1 сентября 2020, 12:13 — REGNUM Более 50 темнокожих владельцев ресторанов McDonald's в США подали коллективный иск к этой компании, обвинив её в дискриминации при выборе места для ресторанов быстрого питания.
REGNUMвчера в 05:13
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новостивчера в 12:17
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Белорусов Крыма возмутили заявления Тихановской о статусе полуострова

Глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец выступил с критикой в адрес экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявившей о неправомерности присоединения Крыма к России в 2014 году.
Московский Комсомолец19:17

В ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии и 6 пропавших без вести

Эксперты ООН сообщили о том, что им известно о 450 случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в Белоруссии участниками протестов, начавшихся после президентских выборов 9 августа.
Городовойвчера в 11:34
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