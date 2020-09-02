Кабмин выделил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 24 млрд руб. на президентские выплаты медикам и соцработникам в рамках борьбы с COVID-19. Об этом сообщается на сайте правительства.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, согласно сообщению
на сайте российского правительства, более 321 млн рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, еще свыше 1,8 млрд рублей - работникам социальных учреждений.
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