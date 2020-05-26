Экономика

Союзное ВечеСоюзное ВечеПравительство РФ запретило импорт нефтепродуктов до октября

Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить энергетическую безопасность России и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива До октября текущего года в России вводится временный запрет на ввоз в страну отдельных видом топлива.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление
 правительства, в соответствии с которым до 1 октября введен временный запрет на ввоз в страну отдельных видов топлива.
РБК25 мая в 07:21

Подробнее о событии

Зарубежному топливу перекрыли ход

Коммерсантъ25 мая в 08:44

Только свой бензин

Российская газета25 мая в 19:56

Постановление Правительства РФ от 22 мая 2020 г. N 732 «О введении временного запрета на ввоз в Российскую Федерацию отдельных видов топлива»

Гарант25 мая в 09:29

Правительство запретило на четыре месяца на ввоз импортного топлива в Россию

Эхо Москвывчера в 00:08

Правительство до октября запретило импорт нефтепродуктов

РБК25 мая в 07:21

Правительство запретило ввоз топлива в Россию сроком на четыре месяца

ТАСС25 мая в 07:07

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

РИА Новости25 мая в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Названа причина развода Гагариной

Lenta.ru 06:09
1
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
1K
Политика

Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
38
Общество

Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня открыть непродовольственные магазины.
Газета.Ru 09:12
1,3K
Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу

Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
221
Шоу-бизнес

У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
189
Политика

Россия не получила ответ от Грузии о посещении биолаборатории Лугара

Грузия пока не дала ответ по поводу договоренности о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Ричарда Лугара, финансируемой США.
Известия вчера в 13:22
72
Футбол

Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня.
Матч ТВ 07:30
1
Экономика

Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
1
Армия и оружие

Страны НАТО обеспокоены первым пуском «Посейдона» в России

Территория новостей 05:54
515
Общество

Суд прекратил дело в отношении Батуриной о клевете

Известия 06:27
1
Происшествия

В Псковской области завели дело об убийстве после пропажи ребенка

Уголовное дело об убийстве возбуждено после пропажи трехлетней девочки в Псковской области, поиски продолжаются, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 07:40
21
Общество

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
50
Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
6,4K
Шоу-бизнес

NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени

Актуальные Новости 01:09
5
Общество

Куйвашев осудил присутствовавших на мероприятии без масок чиновников

РБК 08:44
22
Здоровье

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
367
Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
1,1K
Происшествия

В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом

Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN.
REGNUM 09:55
12
Политика

Путин объявил дату парада Победы

НТР 24 вчера в 08:08
5,7K
Космос

Китай намерен покорить Марс в июле

Потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть расстояние около 55 миллионов километров между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетных орбит.
Inc-news.ru 25 мая в 07:00
2
Наука

Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:21
42
Происшествия

СК заинтересовался ситуацией с расселением аварийного дома в Кстове

Время Н 08:33
17
Политика

Глава МИД Украины пообещал России «ответки» за дипломатические «атаки»

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия будет продолжать «дипломатические атаки» в отношении Украины, то получит «ответки».
Известия 07:22
4
Общество

В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
SpeedMe вчера в 04:56
144
Политика

Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии

Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции.
Украина.ру 00:30
1
Происшествия

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
RT на русском 06:02
11
Авто

Рестайлинговый LADA Largus сфотографировали на тестах в Тольятти

Специалисты АвтоВАЗа запустили дорожные испытания обновленного автомобиля LADA Largus. Первые фотографии с тестов появились в Сети.
iReactor 06:10
45
Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
799
Здоровье

Новый инфекционный госпиталь заработал в Твери

Афанасий-бизнес 09:05
1
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное