с чего всё началось

Решение было принято в связи с необходимостью обеспечить энергетическую безопасность России и стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива До октября текущего года в России вводится временный запрет на ввоз в страну отдельных видом топлива.

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 1K

Политика Путин предложил направить московских медиков в регионы Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости". 38

Футбол Хеведес не вернулся в расположение «Локомотива» Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес не прибыл в расположение столичного клуба для подготовки к возобновлению Тинькофф чемпионата России, запланированного на 21 июня. 1

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,4K

Здоровье Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. 367

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Происшествия В США акцию протеста разогнали слезоточивым газом Миннеаполис, США, 27 мая 2020, 16:55 — REGNUM Участники акции протеста в городе Миннеаполис (штата Миннесота, США) были разогнаны слезоточивым газом, передаёт 27 мая CNN. 12

Космос Китай намерен покорить Марс в июле Потребуется несколько месяцев, чтобы преодолеть расстояние около 55 миллионов километров между Землей и Марсом, которое постоянно меняется из-за их планетных орбит. 2

Наука Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством Научный сотрудник Университета Флиндерса в Австралии, профессор Николай Петровски рассказал о выявленной странной особенности SARS-CoV-2 - возбудителя коронавирусной инфекции. 42

Политика Польский эксперт сказал, чего лишается Варшава из-за своей русофобии Эксперт напомнил, что Россия является крупным экспортером необходимых Польше ресурсов и зерна, а взамен в Россию традиционно шли огромные объемы экспорта фруктов, овощей, мяса и промышленной продукции. 1