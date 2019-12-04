Политика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Ответ на продление Украиной спецпошлин в отношении российских товаров будет зеркальным, заявил пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов. "Соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву", - цитирует его РИА Новости.
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Россия зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он подчеркнул, что документы уже готовятся, их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.
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В кабмине пообещали зеркальный ответ на продление Украиной спецпошлин

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников рассказал, что историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике СИЗО «Бутырка».
RT на русском 00:17
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Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

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Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.
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Зеленский надеется договориться о сроках урегулирования в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в рамках предстоящего саммита «нормандского формата» договориться о сроках урегулирования ситуации в Донбассе.
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ВКС РФ получат 27 комплексов ПВО «Панцирь-С»

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Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
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