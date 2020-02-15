Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Общество Госдума отменила штраф за показ нацистской символики Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.

Политика В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.

Политика Зеленский предложил создать карантинную зону возле дома Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разместить эвакуированных из Китая украинцев в домах лидеров оппозиции в Конче-Заспе, если в стране не прекратятся протесты против создания карантинных зон на базе санаториев, больниц и так далее.

Происшествия Россиянка заразилась коронавирусом Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Происшествия Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.