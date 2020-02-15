Экономика
Наша версияГосударство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Общество
Госдума отменила штраф за показ нацистской символики
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, если это делается не с целью пропаганды.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Общество
Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Политика
Зеленский предложил создать карантинную зону возле дома Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал разместить эвакуированных из Китая украинцев в домах лидеров оппозиции в Конче-Заспе, если в стране не прекратятся протесты против создания карантинных зон на базе санаториев, больниц и так далее.
Происшествия
Россиянка заразилась коронавирусом
Гражданка России заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у японского порта Йокогама, она будет госпитализирована, сообщает российское посольство в Токио.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии
Бывшая российская модель Оксана Воеводина прославилась на весь мир, когда вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Вскоре после свадьбы Оксана родила от бывшего монарха сына, которого теперь вынуждена воспитывать самостоятельно.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
В ведомстве Россию обвинили в наращивании военного потенциала возле украинской границы втрое.
Армия и оружие
«Белые лебеди»: Минобороны показало видео полета ракетоносцев Ту-160
Российское Минобороны опубликовало видео с учений эскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-160, прошедших в Саратовской области.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
Путин обсудит поправки к конституции с лидерами российских фракций
Президент России Владимир Путин согласился обсудить с лидерами партий в Государственной думе поправки к конституции.
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Армия и оружие
В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе.
Происшествия
Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии
Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
Происшествия
В центре Дамаска произошел мощный взрыв
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Политика
Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые вышел в свет с ребенком от суррогатной матери
Миронов обратился в ту же клинику, в которой помогли появиться на свет Лизе и Гарри Галкиным.
Происшествия
«Корабль-призрак» появился у берегов Ирландии
В Ирландии к побережью графства Корк прибило 77-метровый «корабль-призрак».
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях
Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.