Экономика

Наша версияНаша версияГосударство покупает государственный Сбербанк за госденьги

Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка. Пакет акций будет приобретаться за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.
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Под контролем кабмина: причины и последствия продажи акций Сбербанка

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Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
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