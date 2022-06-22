«Отечественные компании будут в худших условиях, потому что у нас гораздо строже проверка происхождения техники, нежели в евразийских странах», - сказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
В результате удара высокоточным оружием ВКС России 21 июня уничтожили до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с военной техникой и вооружением, которые находились в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан".
Регулятор надеется, что в условиях роста цен на запчасти обновленные тарифы ОСАГО позволят страховщикам сохранить стоимость страховки для «аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных».
"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутому политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне", — следует из постановления.