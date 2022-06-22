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Правительство России может допустить технику из ЕАЭС на рынок госзакупок

Произведенная в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) техника может вытеснить российскую, однако все же может быть допущена на рынок государственных закупок, сообщает «Коммерсантъ».
Экономика сегодня
С 1 июля истекает срок действия соглашения, по которому произведенной в РФ электронике при госзакупках отдается большее предпочтение, чем электронике из ЕАЭС.
Московский Комсомолец
Эксперты отмечают, что если соглашение не продлят, техника из ЕАЭС может вытеснить российскую.
Московский Комсомолец
«Отечественные компании будут в худших условиях, потому что у нас гораздо строже проверка происхождения техники, нежели в евразийских странах», - сказал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
Московский Комсомолец

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Правительство России может допустить технику из ЕАЭС на рынок госзакупок
Экономика сегодня05:55
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